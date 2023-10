Aix-en-Provence : un homme fait une prière musulmane dans la bibliothèque de l'université et provoque l'incompréhension des étudiants

Un homme s'est mis à prier en plein milieu de la bibliothèque de l'Université de droit d'Aix-Marseille (Bouches-du-Rhône), ce lundi, créant l'incompréhension des étudiants présents. L'établissement a demandé l'ouverture d'une enquête.

Un geste qui interpelle. Ce lundi 30 octobre, aux alentours de 18h, un groupe d'élèves qui souhaitait se rendre à la bibliothèque de la faculté d'Aix-Marseille est tombé nez à nez avec un individu en train d'effectuer une prière musulmane.

«On s'est interrogé sur les agissements de cette personne et on a directement prévenu le service de sécurité de l'université et le personnel de la bibliothèque», raconte Yann Soltermann, président de l'UNI Aix-Marseille, à CNEWS. Surpris, l'homme a aussitôt «rangé son tapis de prière avant de se déplacer», ajoute-t-il.

L'établissement a demandé l'ouverture d'une enquête, ainsi que l'engagement de poursuites disciplinaire à son encontre.