Israël-Hamas : 857 actes antisémites en France recensés en trois semaines

Le nombre d’actes antisémites augmente en France avec 857 faits qui ont été recensés en trois semaines, a annoncé, ce mardi devant les députés, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. Hier encore, des étoiles de David ont été déposées au pochoir sur les murs d’une maison de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis.

Dans le contexte de la poursuite du conflit entre Israël et le Hamas, le nombre d’actes antisémites ne cesse de bondir en France avec 857 actes recensés en trois semaines. Des étoiles de David marquées au pochoir sur des maisons ou des bâtiments publics ont notamment été observées dans plusieurs communes proches de la capitale.

«Les actes antisémites ne sont malheureusement pas une légende. 857 actes antisémites depuis le 7 octobre, c’est-à-dire autant d’actes antisémites que depuis toute l’année écoulée en trois semaines», a ainsi déclaré ce mardi 31 octobre le ministre de l'Intérieur lors de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

«Il y a beaucoup de gens qui ont été très choqués», a rapporté un riverain qui a vu sa maison taguée d’une étoile de David, à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. «Je ne comprends pas l’intérêt de faire des trucs pareils, c’est juste pour attiser la haine», a-t-il déploré.

Les autorités mobilisées

Via un communiqué, le maire de la ville a exprimé son soutien et son entière solidarité à la famille victime des tags, un acte qu’il qualifie d’odieux et d’abjecte. «Les services municipaux ont été mobilisés sur-le-champ pour procéder à leur enlèvement et les autorités policières appelées à engager des mesures qui permettront de faire toute la lumière sur ces actes ignobles et en trouver les auteurs», précise le communiqué.

Du côté de la capitale, ce mardi 31 octobre, la Ville de Paris a été alertée de la présence de très nombreux tags représentant aussi des étoiles de David sur des façades d'immeubles dans plusieurs arrondissements de la capitale, parmi lesquels le 13e, 14e et 15e arrondissement. La Ville de Paris a immédiatement condamné ces actes antisémites avec la plus grande fermeté et a annoncé qu'elle ne laissera rien passer.







La mairie a saisi dès ce matin la Procureure de la République au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale afin d'identifier, poursuivre et condamner avec la plus grande fermeté les auteurs de ces actes.

Par ailleurs des étoiles de David identiques ont été signalées sur un bâtiment à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), et sur des maisons à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Des signes, pour la plupart recouverts par les autorités ou par les habitants eux-mêmes. Ces trois dernières semaines, plus de 800 actes antisémites ont été recensés.