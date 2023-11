Paris : une manifestation de soutien au peuple palestinien prévue ce jeudi soir

Organisée par des élus de la France insoumise, une manifestation de soutien au peuple palestinien est prévue ce jeudi soir à Paris. «Plusieurs centaines» de policiers seront mobilisés.

Finalement autorisée par la préfecture de police, une manifestation de solidarité envers le peuple palestinien est organisée par des élus de La France insoumise (LFI) ce jeudi soir. Elle doit avoir lieu à Paris, sur la place de la République, de 18h à 20h30. Un dispositif policier important est prévu.

Auprès de CNEWS, Eric Henry, délégué national Alliance police nationale, explique que ce ne sera pas une «manifestation mouvante». «Les manifestants resteront cantonnés sur la place de la République, ce qui permet un encadrement beaucoup plus approprié», a-t-il ajouté.

«Plusieurs centaines» de policiers seront mobilisés, car la manifestation est jugée «sensible» en raison «du contexte international, la guerre Israël-Hamas, et de la menace terroriste très élevée en France».

Eric Henry a indiqué qu'il y aura «des effectifs locaux, des compagnies d'intervention et des compagnies républicaines de sécurité, des CRS». Selon lui, cet encadrement sera «strict», «extrêmement fort» et «circonstancié» pour «éviter tout dérapage». À noter qu'une autre manifestation, organisée par LFI, Europe Écologie - Les Verts et la CGT, pourrait avoir lieu samedi.