Suicide de Lindsay : «Des sanctions, il n’y en a pas du tout», déplorent ses proches au sujet du traitement des élèves harceleurs

Le 12 mai dernier, Lindsay, jeune collégienne de 13 ans, mettait fin à ses jours après avoir subi un harcèlement scolaire dramatique. Depuis ses proches se battent pour un changement de traitement des élèves harceleurs.

Une lutte acharnée contre le harcèlement scolaire. Six mois après le suicide de Lindsay à l’âge de 13 ans, sa famille continue de se battre pour faire évoluer la lutte contre le harcèlement à l'école. Avec leur association «Les ailes de Lindsay», ils ont accompagné le ministère de l’Éducation nationale dans l'élaboration de son plan de lutte.

«On a été consulté par ce nouveau dispositif qui a été mis en place. Je ne dirais pas que c’est suffisant mais nécessaire. Si le gouvernement fait et que le public ne suit pas, cela ne suivra pas», a confié à CNEWS, Corentin Gerbois, parrain de Lindsay et vice-président de l’association «Les ailes de Lindsay».

Le jeune homme a estimé que le traitement des élèves harceleurs était à revoir. «A l’heure d’aujourd’hui, des sanctions il n’y en a pas du tout. En mettant en place un vrai texte de loi, une vraie justice, je pense que cela freinerait les enfants et freinerait également les parents».

Depuis la rentrée de septembre 2023, c'est maintenant à l'élève harceleur de changer d'école et non plus à sa victime.

Dans le cas de Lindsay, le pire est arrivé malgré les multiples alertes de sa maman et cinq personnes avaient été mises en examen dont quatre mineurs.

Apprendre le respect de l'autre

Le 27 septembre dernier, le gouvernement avait dévoilé les grandes lignes de son plan de lutte contre le harcèlement scolaire.

Le ministre de l'Education nationale avait alors expliqué vouloir mettre en place des «cours de respect de l’autre, d’apprentissage du respect de soi et de l’autre. Des compétences psychosociales ».

Gabriel Attal avait par la suite évoqué la création d’une cellule dédiée au harcèlement dans chaque rectorat avec des personnels formés. «On doit remettre de l’humain, parce que l’on résout le harcèlement avec de l’humain, pas avec des courriers».

Afin de faire prendre conscience aux harceleurs de la gravité de leurs actes le gouvernement a promis d’apporter une réponse adaptée allant des stages de citoyenneté à des peines de prison.

Pour encourager la libération de la parole, le 3018 devient un numéro unique de signalement et sera accompagné d’une application.

Ce mardi 7 novembre, Gabriel Attal et Brigitte Macron étaient en déplacement dans une école du 13e arrondissement de Paris pour aller à la rencontre d'élèves et de personnalités qui luttent contre le harcèlement scolaire.

Ce jeudi 9 novembre, se tiendra la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l’école.