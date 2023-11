«Les rencontres de Beauvau» : «Elle m'a dit qu'elle allait venir me casser la gueule à la mairie», une élue victime de violences témoigne

Gérald Darmanin lance ce mercredi la première édition des «rencontres de Beauvau», sur le thème des violences contre les maires. Qu'elles soient physiques ou verbales, elles laissent une trace dans les esprits des élus qui en sont victimes. Exemple, la maire de la petite commune de La Meilleraye-de-Bretagne, insultée et menacée au téléphone fin septembre.

Ce mercredi s’ouvre la première édition des «rencontres de Beauvau», sur le thème des violences contre les maires. Édile de la commune de La Meilleraye-de-Bretagne en Loire-Atlantique, Marie-Pierre Guérin a fait l’objet de ces violences au début de l’année scolaire. Elle a témoigné pour CNEWS.

L’altercation a eu lieu à la fin du mois de septembre 2023. Marie-Pierre Guérin a refusé l’inscription d’une enfant à l’école publique de la commune. Un refus au motif que les parents de ce dernier faisaient croire qu’ils résidaient sur place en donnant une fausse adresse.

Énervés par ce refus les parents ont appellé la maire. «Elle m’a dit (Ndlr. la mère de l'enfant) qu’elle allait venir me casser la gueule à la mairie, on a eu peur. Je me suis dit et bien s’ils viennent me frapper, qu’ils viennent, il y aura des témoins. Je ne suis pas d’une envergure extraordinaire, je ne sais pas me battre, je ne fais pas de sport de combat mais bon j’aurai été là. Je voulais surtout que ces personnes ne touchent pas les agents municipaux», a confié l’édile au micro de CNEWS.

Malgré les menaces et les insultes, la maire a décidé de laisser tomber l'affaire mais face au soutien apporté par le capitaine de la gendarmerie, le préfet, le sous-préfet et celui du procureur, elle a pris la décision de porter plainte.

Le nouveau dispositif de protection des élus a fonctionné. Début octobre, une semaine après l’agression verbale, le père de famille était en garde à vue. Le couple comparaîtra devant le tribunal de Nantes dès le 21 décembre prochain.