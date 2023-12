Assemblée nationale : un député LFI s'emporte violemment en pleine commission, 25% de son indemnité parlementaire saisie (vidéo)

Au lendemain de la violente colère poussée par le député LFI Ugo Bernalicis en commission des lois à l'Assemblée nationale, la présidence a annoncé ce vendredi sanctionner l'élu insoumis du quart de son indemnité mensuelle parlementaire.

La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a décidé ce vendredi 1er décembre de priver le député La France insoumise (LFI) Ugo Bernalicis du quart de son indemnité parlementaire, pour avoir causé un esclandre la veille en commission.

Tout a commencé lorsque le groupe insoumis a réclamé la suspension de la séance d'examen du projet de loi immigration, car un autre texte porté par LFI, était en cours d'examen dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.

Le président de la commission des lois, Sacha Houlié, a rétorqué qu'une suspension interviendrait plus tard et c'est alors qu'Ugo Bernalicis s'est emporté. Dans une vidéo filmée par une personne à l'intérieur de la commission et partagée sur les réseaux sociaux, le député du Nord s'agite et tape même du point sur la table.

Bernalicis trouble gravement la commission des lois.



Il menace physiquement ses collègues et les injurie.



«Ugo n'est manifestement pas prêt pour Beauvau», a pointé Gérald Darmanin, présent à la séance, en référence à un clip parodique qu'avait fait le député avant les élections présidentielles de 2022, le présentant comme le futur ministre de l'Intérieur. «Il va falloir un petit peu mûrir».

Pour la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, Mathilde Panot, invitée sur LCP ce vendredi, «Ugo Bernalicis s'est levé, a parlé fort, n'a été violent avec personne». Même son de cloche pour la députée insoumise Clémence Guetté. «Le ton est monté, il n'y a pas eu de violence physique. Il faut dédramatiser, je ne suis pas sûre pas que les gens soient extrêmement inquiets de cette situation», a-t-elle déclarée sur Franceinfo.

25% d'indemnité parlementaire en moins pour un mois

La sanction est finalement tombée cet après-midi avec un «rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal» pour Ugo Bernalicis, qui verra son indemnité parlementaire amputée de 25% pour un mois.

«M. Ugo Bernalicis a perturbé le déroulement des débats, troublé l’ordre et provoqué les autres députés de manière outrancière», a justifié la présidence de l'Assemblée dans un communiqué, annonçant que le député du Nord se verrait ainsi priver de quelque 1476 euros sur un mois.

Il «a gravement perturbé la commission des Lois, a menacé ses collègues et les a injuriés. Merci à Yaël Braun-Pivet pour la sanction immédiate (...) dans l'attente de la réunion du Bureau», a salué Sacha Houlié vendredi sur le réseau social X.

Jeudi, Ugo Bernalicis avait aussi annoncé qu'il demanderait lui-même des sanctions à l'encontre de Sacha Houlié.