Attaque terroriste à Paris : «On est inquiet tout le temps», témoignent des habitants toujours sous le choc

L'attaque au couteau survenue dans la soirée du samedi 2 décembre en plein cœur de Paris, ne semble pas inquiéter les touristes en voyage dans la capitale. Mais du côté des Parisiens, un sentiment d'insécurité et un ras-le-bol permanent sont plus que présents dans les esprits.

La terreur a frappé de nouveau la capitale. Au pied de la tour Eiffel, non-loin de l’attaque au couteau qui a fait un mort et deux blessés samedi soir, les touristes étrangers continuaient de se promener tranquillement ce dimanche semblant pour la plupart relativement sereins.

Si certains touristes n’ont pas entendu parlé de l’attaque, ceux qui ont été informé ne se sont pas dit réellement inquiets au micro de CNEWS : «Je pense que cela peut arriver partout, tout le temps, aussi en Allemagne. Je pense que l’on doit continuer à vivre, c’est ce que l’on doit faire», a estimé notamment un touriste allemand.

«J’en ai jamais entendu parler, mais je pense que le gouvernement français nous protège en tant que touristes», a indiqué une autre.

L'assaillant interpellé

Mais du côté des Français interrogés, les réactions sont diamétralement opposées : «On est inquiet tout le temps, on sort toujours avec une bombe lacrymogène, une lampe tactique. Ma copine, dès qu’elle sort, est systématiquement victime d’agressions et de micro-agressions, et c’est toujours les mêmes», s’indigne un jeune homme.

«Je me sens inquiète, pas outre-mesure, mais je pense qu’on en a pour une dizaine d’années», a témoigné encore un autre d’entre eux.

L’assaillant né en 1997 était connu pour islamisme radical et troubles psychiatriques. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Le procureur du parquet national antiterroriste doit donner une conférence de presse ce dimanche soir vers 19h30.