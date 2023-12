Attaque terroriste à Paris : pour Laurent Obertone, «rien de sérieux n’est fait donc on est condamné à arriver toujours derrière l’ambulance et à faire de grands discours»

L’écrivain, essayiste et spécialiste des questions de sécurité, Laurent Obertone, était l'invité ce dimanche 3 décembre du Grand Rendez-Vous sur CNEWS et Europe 1. Il a évoqué le terrorisme en France, estimant que «rien de sérieux n’est fait donc on est condamné à arriver toujours derrière l’ambulance et à faire de grands discours».

De grands discours mais des actions insuffisantes. Par ces mots, Laurent Obertone, écrivain, essayiste et spécialiste des questions de sécurité, est revenu sur le terrorisme en France ce dimanche, invité du Grand Rendez-Vous CNEWS-Europe 1.

Faisant référence à l'attaque terroriste à l'arme blanche qui a fait un mort et deux blessés à Paris dans la soirée de ce samedi, il a estimé que «rien de sérieux n’est fait donc on est condamné à arriver toujours derrière l’ambulance et à faire de grands discours».

«Le Français est extrêmement patient»

«Encore une fois, à part faire de la communication, à part dire qu’on condamne et qu’on se rend sur place, qu'on condamne avec fermeté, qu'on créé un numéro vert, qu'on va mettre en place une sous-commission», a énuméré Laurent Obertone, «rien de sérieux n’est fait donc on est condamné à faire ça. Arriver toujours derrière l’ambulance et à faire de grands discours», a-t-il ajouté.

«Ne critiquons pas le gouvernement, ‘on fait ce qu’on peut’, ‘réagissez avec dignité’ ça veut dire : ‘prenez sur vous, taisez-vous et ça passera’, mais c’est plus possible. L’opinion, les sondages le démontrent, je trouve que le Français est extrêmement patient dans ce à quoi on l’a condamné, puisque l’Etat, par son incapacité à gérer cette insécurité nous condamne à une situation dramatique», a conclu l'écrivain et essayiste.