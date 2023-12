Lyon : une recrudescence d’agressions à La Confluence

Une violente rixe filmée et diffusée sur les réseaux sociaux a éclaté dans la soirée du samedi 9 décembre dans le quartier de la Confluence, dans le 2e arrondissement de Lyon où se trouvent plusieurs boites de nuit. Pierre Olivier, le maire de l'arrondissement, tire la sonnette d'alarme.

Des images d’une extrême violence filmées en plein cœur de Lyon. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, un automobiliste, attaqué par une bande d’individus dans la soirée du samedi 9 décembre, tente de prendre la fuite dans le quartier de La Confluence. Cette zone, où se trouvent plusieurs boîtes de nuit, est malheureusement impactée par ces agressions depuis maintenant plusieurs mois. Une recrudescence de la violence qui alarme le maire de l’arrondissement Pierre Olivier.

Fermer l’accès de la rue la nuit ?

«Cela fait maintenant près de trois ans que l’on assiste régulièrement à des bandes d’individus, venant notamment de l’est lyonnais ou du sud de l'agglomération lyonnaise, venues à la sortie des boîtes de nuit pour agresser les jeunes et les dépouiller», déplore-t-il. Selon le maire du 2e arrondissement, des moyens supplémentaires ont été réclamés depuis plusieurs mois à la mairie et à la préfecture pour mettre en sécurité le quartier sensible de La Confluence.

Pour cet élu, l'installation de barrières pour fermer l’accès à la rue la nuit est une solution à envisager pour renforcer la sécurité. «La difficulté qu’on a sur cette partie de La Confluence, c’est qu’il n’y a qu’un seul axe. Un certain nombre d’individus viennent les soirs et bloquent l’accès de cette rue. Les patrons des différents établissements sont désabusés parce que depuis trois ans, ils tirent la sonnette d’alarme», s’indigne Pierre Olivier.

Pour faire face à cette recrudescence d’agressions, les professionnels de la nuit attendent une réponse de la préfecture du Rhône qui s’est saisie du problème en organisant plusieurs réunions afin de sécuriser le quartier.