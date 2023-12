Émeutes à Montargis : «Les jeunes qui ont fait ça, ils ne savent même pas ce qu’ils ont fait», les habitants toujours désespérés 6 mois après

Il y a six mois, le centre-ville de Montargis subissait une nuit de violences inédites. Lors de ces émeutes, de nombreux commerces avaient été vandalisés et la ville était sous le choc. CNEWS est retourné sur place.

Dans la nuit du 29 au 30 juin dernier, 80 magasins du centre-ville de Montargis (Loiret) avaient été vandalisés. Quatre immeubles avaient également pris feu dans le cadre des émeutes qui ont secoué la France après la mort de Nahel. Le jeune homme de 17 ans avait été tué au volant de son véhicule le 27 juin lors d'un contrôle routier dans les rues de Nanterre (Hauts-de-Seine).

Pascale Richer, agent d'assurance à Montargis, se tenait devant Alexander's, un commerce de Montargis ouvert depuis 1991. Encerclée de vitrines en bois, la boutique de vêtements n'est toujours pas réparée. «Elle n’a pas pu rouvrir suite aux émeutes», a regretté l'agente générale.

Au 1 Rue Dorée, la pharmacie Mirabeau s'était effondrée le 30 juin dernier après avoir été incendiée par des émeutiers. Elle a été remplacée par un sapin de Noël de six mètres de haut, à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Une habitante a avoué que l'arbre était le bienvenu auprès des habitants de la commune. «Ça égaye un petit peu», a-t-elle jugé, avant d'assurer qu'elle restait «énormément touchée au sujet de la pharmacie». «Ça ne la remplace pas», a-t-elle avoué au micro de CNEWS.

Hélène vivait depuis 60 ans dans l’immeuble mitoyen qu’occupait auparavant la pharmacie Mirabeau. Le bâtiment a également sombré dans les flammes, les affaires personnelles de l'ancienne locataire aussi. Si elle a été relogée, elle reste très en colère. «Les jeunes qui ont fait ça, ils ne savent même pas ce qu’ils ont fait», a assuré Hélène. «Ça leur apporte quoi ?», s'interroge-t-elle, désemparée.

Six jeunes hommes condamnés

Au début du mois de décembre, six émeutiers âgés de 19 à 22 ans ont été condamnés par le tribunal judiciaire de Montargis à des peines de 12 à 24 mois de prison pour le saccage de la Rue Dorée.

Cinq des six jeunes hommes, qui étaient déjà en détention, sont restés en prison à l’issue de l’audience. L’un d’entre eux, qui n’avait pas été condamné par la justice jusqu’au jour du procès, dispose aujourd'hui d’une peine aménagée à domicile. Un septième prévenu a été entièrement relaxé après avoir présenté des réponses et des excuses pour ses actes.

«Un an ou deux de prison, et encore ils les feront jamais», a réagi Hélène à propos des condamnations des délinquants au micro de CNEWS. «Moi ça fait pas un an que je suis là, mais je suis déjà en prison», a garanti l'ancienne locataire du bâtiment de la pharmacie Mirabeau.

Jean-Cédric Gaux, le procureur de la République de la ville, soulignait à l'AFP «le nihilisme violent» et «l’absence de revendication politique» des émeutiers. Il a décrit une commune «vandalisée de manière organisée». «Pas une fois, il n’a été fait mention de Nahel» lors des émeutes, relevait de son côté le magistrat.