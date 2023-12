JO 2024 : voici le prix moyen indécent d'une nuit à l'hôtel à Paris

1.033 euros, c’est la somme qu’il faudra dépenser en moyenne pour une nuit, dans certains hôtels à Paris pendant la cérémonie d’ouverture des JO 2024, le 26 juillet prochain. Et pourtant pour ce tarif, les clients n'auront pas à faire à un palace...

Une explosion des prix. Alors que la cérémonie d'ouverture des JO 2024 avance à grands pas, l'UFC-Que Choisir dénonce l'explosion de prix des hôtels parisiens, avec une moyenne de 1.033 euros pour une nuit.

«On a consulté les prix de 80 hôtels qui étaient disponibles sur le passage de la cérémonie. Ce sont des endroits qui sont très localisés et donc sur les 80 hôtels où on a trouvé des prix disponibles, 20% d’entre eux acceptent de réserver une chambre pour une seule nuit, et dans ce cas là les prix augmentent en moyenne de 226%», a décrit Marie-Amandine Stevenin, présidente d’UFC-Que Choisir.

De 319 euros la nuit à 867 euros

Si deux semaines avant le début des JO, une nuitée coûte en moyenne 317 euros, en plus de l’explosion des prix, 30% des hôtels obligent à réserver plusieurs nuits.

Un handicap supplémentaire pour les personnes souhaitant prendre une seule chambre : «dans ces cas-là les prix augmentent un peu moins mais toujours beaucoup, puisque l’augmentation est de 121% en moyenne. Ce qui fait que par exemple une nuitée qui serait à 319 euros passe à 867 euros. On est encore dans une augmentation importante et une augmentation qui va être un peu plus importante pour la personne qui réserve puisque là elle est obligée de réserver pour plusieurs nuits et non pas une seule nuit», a ajouté Marie-Amandine Stevenin.

A noter qu'en attendant l’arrivée des Jeux Olympiques, l’UFC-Que Choisir va continuer observer l’évolution des prix des hôtels.