«Il est totalement dans les nuages» : ces Français n'attendent rien des vœux présidentiels (vidéo)

A quelques heures du passage à la nouvelle année, Emmanuel Macron va adresser ses vœux aux Français à la télévision à 20 heures ce dimanche 31 décembre. L’occasion pour ce dernier de s’adresser une dernière fois aux Français en 2023 et d’aborder des thématiques fortes que ce soit sur le plan national ou international.

Un exercice largement suivi chaque année depuis plus d’un demi-siècle. C’est une tradition depuis le début de la Ve République, le chef de l’État donne rendez-vous aux Français à 20h. Serez-vous devant votre télévision ce soir afin de suivre le discours présidentiel ? La réponse à cette question varie largement selon les personnes interrogées.

«Il ne m’intéresse pas. Nous avons un président qui ne préside pas et qui est totalement dans les nuages», a exprimé un premier sondé au micro de CNEWS.

«Probablement que je regarderai les vœux du président, tout dépend de notre programme de dernière minute», a assuré une seconde femme questionnée dans la rue.

«Je les écoute juste avec une oreille car ce sont surtout mes parents qui mettent les informations et il s’avère qu’il y a les vœux du président mais sinon, vraiment, je m’en fiche», a expliqué une jeune femme au micro de CNEWS.

Dans un contexte international tendu et face au pouvoir d’achat en berne des Français, Emmanuel Macron est attendu sur plusieurs sujets par les Français qui vont suivre son allocution.

«Le sujet de préoccupation, je pense que c’est la place de la France dans l’Europe et dans les conflits actuels afin de savoir comment on se situe… Et puis effectivement tout ce qui nous concerne, c’est-à-dire la sécurité», a analysé une quatrième intervenante sur notre antenne.

«Je pense que ce qui intéresse les Français, ce sont les difficultés du quotidien, toute la partie sur l’inflation, sur l’emploi…», a assuré un autre sondé.

«Je veux surtout qu’il aborde la paix, ça me parait très important», a enfin conclu une ultime personne interrogée au micro de CNEWS.

Tous les ans, les Français sont nombreux à suivre les vœux du président. L’an dernier, un record a été battu avec plus de 10 millions de téléspectateurs qui ont regardé le discours d’Emmanuel Macron.