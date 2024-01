Des munitions de chasse désormais en vente chez certains buralistes

Depuis ce 1er janvier 2024, certains buralistes peuvent vendre des munitions de catégorie C (pour la chasse principalement) et D (munitions variées dont l'acquisition est libre aux majeurs).

Un dispositif qui divise. Nouveauté du 1er janvier 2024, les buralistes peuvent vendre des munitions de catégories C et D. Des ventes très réglementées pour lesquelles les commercants doivent au préalable suivre une formation de deux jours.

«Il me semble que c’est un nouveau service que l’on propose à nos clients, qui viennent consommer au comptoir, qui viennent acheter leur tabac ou faire leurs jeux et acheter leur presse. Aujourd’hui on est un drugstore des temps modernes où quand l’on a besoin de quelque chose on va chez son buraliste», a expliqué à CNEWS, Jean-François Vigouroux, président des buralistes des Yvelines, qui est favorable à ce dispositif.

Parmi les clients, cette nouvelle est toutefois plus ou moins acceptée. L’un d’entre eux y voit une solution utile, «je pense que c’est très bien parce que les armuriers sont fermés le dimanche et le lundi».

Pour une autre cliente, cette mesure n’est pas très sécuritaire. «Vu toutes les saisies qui se passent à l’heure actuelle, je pense effectivement ce n’est pas la bonne solution de mettre ça à la portée de tout le monde y compris dans les tabacs», a-t-elle estimé.

En France, il y a environ 800 armureries actives. Pour Julien Normand, armurier professionnel, la vente de munitions dans les bars-tabac n’est pas forcément une bonne idée car, selon lui, «la formation pour les buralistes est trop courte, cela peut créer un vrai problème d’accident et les chasseurs n’en ont pas besoin».

Le dispositif sera mis en place progressivement et concernera principalement les zones rurales où les armuriers traditionnels peuvent être moins nombreux.