Censure du gouvernement : Michel Barnier bénéficiera-t-il des avantages accordés aux ex-Premiers ministres malgré son passage éclair à Matignon ?

Après son passage éphémère à Matignon, Michel Barnier a-t-il droit aux avantages accordés d'ordinaire aux ex-Premiers ministres ? Ces derniers incluent des indemnités, un véhicule de fonction et un secrétaire particulier.

Sur le point de quitter Matignon après la censure de son gouvernement, Michel Barnier fera bientôt partie des ex-Premiers ministres.

Un statut qui, en théorie, donne accès à différents avantages, certains à vie. Mais cela est-il toujours vrai le concernant, sachant qu'il est le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République, avec 90 jours en poste ?

La réponse est oui puisque le décret qui encadre ces avantages ne mentionne aucune longévité minimale pour en bénéficier. Publié le 20 septembre 2019, il prévoit tout de même quelques conditions à l'attribution de certaines de ces gratifications.

Des dépenses en hausse

Le coût des avantages accordés aux anciens Premier ministres a fait l'objet de débats lors de l'examen du budget 2025. Michel Barnier, qui promettait 40 milliards d'euros d'économies, souhaitait réduire «le train de vie de l'Etat» et demander «un effort» à ses prédécesseurs.

Politico a estimé que la note globale en 2023 s’est élevée à 1,23 million d’euros. Un montant en hausse de 27% par rapport à 2022. Le podium est composé de Dominique de Villepin (198.000 euros), Jean-Pierre Raffarin (168.000 euros) et de Lionel Jospin (162.000 euros).

Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, Elisabeth Borne, députée du Calvados, Gabriel Attal, député des Hauts-de-Seine, et Edouard Philippe, maire du Havre n’ont pas accès à ces ressources puisqu’ils exercent chacun une fonction publique ou un mandat parlementaire.

Trois mois d'indemnité sous conditions

Lorsqu'un Premier ministre remet sa démission, il est possible pour ce dernier de toucher une indemnité de départ équivalente à son salaire mensuel, soit un peu plus de 15.000 euros.

Cependant, le versement de cette indemnité de départ est soumise à conditions. Premièrement, contrairement à l'idée reçue, elle n'est pas versée à vie mais dans un temps maximal de trois mois après le départ de Matignon.

Deuxièmement, le Premier ministre sortant doit être sans activité rémunérée, mandat parlementaire inclus. Gabriel Attal, qui avait retrouvé son siège de député suite à sa démission de Matignon, n'avait par exemple pas touché cette indemnité.

Enfin, l'ancien locataire de l'hôtel Matignon doit être en règle quant à ses déclarations de patrimoine et d’intérêt auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Dès lors que ces conditions ne sont plus remplies, l'indemnité n'est plus versée.

Une protection policière à vie

Outre cette potentielle indemnité de salaire, un ancien Premier ministre peut également prétendre à une protection policière à vie, s'il le souhaite.

L'ancien chef du gouvernement n'est pas le seul ministre à pouvoir y prétendre. Ceux des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de la Justice et des Armées (Défense) sont concernés car il s'agit de fonctions régaliennes.

Une voiture avec chauffeur

Autre avantage sans condition, la mise à disposition à durée indéterminée d’un véhicule de fonction, d’un chauffeur et des charges afférentes à cette voiture. Ce privilège accordé aux anciens Premiers ministres est garanti à vie.

Parmi les anciens Premiers ministres en vie concernés par ces ressources figurent Edith Cresson, Edouard Balladur, Alain Juppé, Lionel Jospin, Jean-Pierre Raffarin, Dominique de Villepin, François Fillon, Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, Jean Castex et Elisabeth Borne.

Un secrétaire particulier

Dernier avantage pour un ancien Premier ministre français, la possibilité d'avoir un assistant personnel. Cependant, ce privilège est assorti de conditions.

La mise à disposition d’un secrétaire particulier est désormais valable pour une durée maximale de dix ans ou jusqu’à leurs 67 ans et non à vie. Mais, ce décret ne concerne finalement que peu d’anciens ministres et ceux qui ont cessé leurs fonctions avant le 22 septembre 2019 pourront en bénéficier jusqu’en 2029 sans la moindre limite d’âge.

L'ancien locataire de Matignon doit avoir quitté son poste il y a moins de dix ans et être âgé de moins de 67 ans. Il ne doit pas non plus bénéficier d'un avantage similaire dû à un mandat national, à un mandat local ou à un poste dans la fonction publique.