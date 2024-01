Remaniement : quels sont les avantages des anciens Premiers ministres ?

Ce lundi 8 janvier, Emmanuel Macron a annoncé avoir accepté la démission d’Elisabeth Borne de son poste de Premier ministre. Si cette dernière quitte Matignon elle conserve certains avantages.

Lorsqu’un Premier ministre quitte son poste, comme l’a fait ce lundi 8 janvier, Elisabeth Borne après près de vingt mois à Matignon, certains avantages lui sont accordés par l’État.

Trois mois d'indemnité sous conditions

Lorsqu'un Premier ministre remet sa démission, il est possible pour ce dernier de toucher une indemnité de départ équivalente à son salaire mensuel, soit un peu plus de 15.000 euros.

Cependant, le versement de cette indemnité de départ est soumise à conditions. Premièrement, contrairement à l'idée reçue, cette dernière n'est pas versée à vie mais dans un temps maximal de trois mois après le départ de Matignon.

Deuxièmement, le Premier ministre sortant doit être sans activité rémunérée, mandat parlementaire inclus. Elisabeth Borne qui a annoncé qu'elle reprendrait son siège de députée du Calvados ne pourra donc pas toucher cette indemnité.

Enfin, l'ancien locataire de l'hôtel Matignon doit être règle quant à ses déclarations de patrimoine et d’intérêt auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

Dès lors que ces conditions ne sont plus remplies, l'indemnité n'est plus versée.

Une protection policière à vie

Outre cette potentielle indemnité de salaire, un ancien Premier ministre peut également prétendre à une protection policière à vie, s'il le souhaite.

L'ancien chef du gouvernement n'est pas le seul ministre à pouvoir y prétendre. Ceux des Affaires étrangères, de l'Intérieur, de la Justice et des Armées (Défense) sont concernés car il s'agit de fonctions régaliennes.

Une voiture avec chauffeur

Autre avantage sans condition, la mise à disposition d'une voiture de fonction avec chauffeur. Ce privilège accordé aux anciens Premiers ministres est garanti à vie.

Un secrétaire particulier

Dernier avantage pour un ancien Premier ministre français, la possibilité d'avoir un assistant personnel. Cependant, ce privilège est assorti de conditions.

L'ancien locataire de Matignon doit avoir quitté son poste il y a moins de dix ans et être âgé de moins de 67 ans. Il ne doit pas non plus bénéficier d'un avantage similaire dû à un mandat national, à un mandat local ou à un poste dans la fonction publique.