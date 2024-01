Eure-et-Loir : des élèves sans cours d’anglais depuis 4 mois, les parents tirent la sonnette d’alarme

C’est une situation qui ne peut plus durer pour les élèves de ce collège d’Eure-et-Loir où certains n’ont plus de cours d’anglais depuis quatre mois, d’autres depuis deux mois. Désemparés, les parents d’élèves lancent un appel pour trouver des professeurs.

Un retard considérable. Le collège Joachim du Bellay à Authon-du-Perche (Eure-et-Loir) fait face à une situation compliquée. Depuis mi-septembre l’un de leurs professeurs d’anglais est en arrêt-maladie et une autre en congé maternité depuis mi-novembre sans que des remplaçants ne soient trouvés. Sans cours depuis plusieurs mois, les parents d’élèves tirent la sonnette d’alarme.

Représentante des parents d’élèves et mère d’une collégienne de 4e, Marie-Odile Bradu-Laulanie, a expliqué à CNEWS cette difficile situation. «On est en milieu rural et on se demande si nous ne sommes pas les oubliés de l’Académie Orléans-Tours et de l’Etat», a-t-elle souligné. Et d'ajouter : «notre proviseur a effectué plusieurs demandes au rectorat mais il ne se passe rien. Le collège fait ce qu’il faut et le rectorat rien. On a quand même obtenu la publication d’une annonce sur le site de Pôle emploi mais cela a pris trois mois».

Les parents s'organisent

Face au retard qui s’accumule pour les élèves privés d’enseignant, certains parents ont décidé de s’organiser pour dispenser eux-mêmes les cours à leurs enfants en attendant l’arrivée d’un nouveau professeur d’anglais.

«Il y a des parents qui essaient de donner des cours particuliers à leurs enfants mais c’est une minorité parce que cela coûte cher», a expliqué Marie-Odile Bradu-Laulanie, qui regrette que les cours du Cned en ligne ne soient plus aussi accessibles qu’il y a quelques années.

«Aujourd’hui, si l’on veut donner à nos enfants des cours issus du Cned, on est obligé de contacter le Cned qui nous questionne, nous envoie un dossier. On doit remplir le dossier, le proviseur aussi à une partie dans le dossier de chaque élève à remplir», a-t-elle détaillé.

Contactée, l’Académie d’Orléans-Tour assure exploiter toutes les pistes pour remédier à cette situation.