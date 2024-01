Colère des agriculteurs : comment s'organisent les manifestants ?

Les reporters de CNEWS se sont rendus au blocage de Carbonne, en Haute-Garonne, où des agriculteurs sont mobilisés depuis plusieurs jours.

Un feu de camp, des meules de foin transformées en table et même un garde-manger improvisé sous ce pont de l’autoroute A64... Depuis plus d’une semaine, de nombreux agriculteurs ont investi les lieux à Carbonne près de Toulouse (Haute-Garonne).

«On est là pour défendre nos valeurs et continuer notre métier pour le transmettre aux futures générations», a expliqué Jean-Marc Politano, éleveur et céréalier. Certains comme Jean-Marc, dorment sur place dans la paille : «C’est un peu la pagaille mais il y a les duvets, on s’aligne et on s’installe pour dormir toute la nuit», a-t-il ajouté.

Un sacrifice nécessaire

Ces derniers jours, des Français se sont mobilisés pour les soutenir et leur apporter des vivres pour leur permettre de tenir. Mais pour les agriculteurs, jongler entre la mobilisation et leur travail n'est pas toujours facile. «Le matin je m’occupe de mes animaux, en fin de matinée ou en début d’après-midi je viens ici et le soir je rentre pour m’occuper de mes chèvres», a détaillé Patrice Garrigues, éleveur de chèvres.

Un sacrifice nécessaire selon ces agriculteurs pour faire entendre leurs revendications et pour l’avenir de la profession. Une mobilisation qui devrait se poursuivre dans les prochains jours, alors que le gouvernement devrait annoncer des mesures ce jeudi ou vendredi.