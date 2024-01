«J’ai dit à mon fils de ne pas faire le même métier que moi», témoigne cet agriculteur résigné

La colère des agriculteurs ne faiblit pas ce vendredi 26 janvier avec de nombreux blocages sur le territoire. Les professionnels se disent à bout et leurs difficultés au quotidien finissent par les lasser, au point même de les dégoûter du métier.

Sur l’autoroute A16 à proximité de Beauvais (Oise), sur les autres points de blocage sur le territoire, le constat des agriculteurs est le même. Trop de normes, trop de charges et un manque de moyens qui finissent par dégoûter ces agriculteurs du métier, malgré la passion.

«En tant que papa, je dis à mon fils : "ne fait pas ce métier-là". Ça fait mal mais beaucoup d’agriculteurs ne veulent pas que leurs enfants reprennent, pour pas qu’ils aient ces contraintes. Les éleveurs, vous imaginez ? C’est 24h/24 et 7j/7 pendant 40 ans en plus. C’est impossible», a déploré Christian Lefevre, agriculteur.

Une voie que certains regrettent

Un avis partagé par les plus anciens mais aussi les plus jeunes. Clément Vandeputte, agriculteur, s’est lancé il y a quelques mois : «sincèrement si c’était à refaire, je ne sais pas si je le ferais. Avec tout ce qu’on voit, on commence à être un peu dégoûtés du métier», a-t-il expliqué.

Des difficultés, qui poussent de nombreux agriculteurs à abandonner ou pire à mettre fin à leurs jours. Tous, espèrent désormais des annonces concrètes du gouvernement ce vendredi.