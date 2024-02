Strasbourg : plusieurs jeunes victimes d'une agression antisémite sur le campus de l'université

Le président de l'université de Strasbourg a condamné ce vendredi une agression antisémite survenue sur le campus, qui a donné lieu à des dépôts de plaintes. Il explique que «trois jeunes gens juifs, dont deux étudiants, ont été victimes d'une agression physique et verbale aux cris de "fascistes sionistes" par un groupe de six personnes».

Dans la nuit de dimanche à lundi, trois jeunes de confession juive, dont deux étudiantes de l'université de Strasbourg, ont été agressés aux abords de l'établissement. Alors qu'ils collaient des affiches pour la libération des otages du Hamas, une demi-douzaine de personnes s'en sont prises à elles, comme le confirme Natacha Hubélé, la présidente des étudiants juifs de France à Strasbourg.

«Ils se sont retrouvés confrontés à d'autres étudiants, qui les ont attaqués de façon physique, brutale et violente, car ils ont également tagué un "Non à l'antisémitisme"», précise la jeune femme. «La plupart des militants sont sûrement d'extrême gauche. Je pense qu'aujourd'hui en France, l'extrême gauche est un réel problème à cause des propos tenus depuis le 7 octobre», conclut-elle.

«C'est la première fois qu'on a des faits aussi graves»

Lors de cette agression sur le campus de l'université, l'une des étudiantes a été frappée et jetée au sol, lui causant d'importantes contusions. Michel Deneken, le président de l'université, a condamné ce déchainement de violence et déploré une recrudescence des actes antisémites. «On a eu des tags qu'on effaçait le matin pour éviter que les esprits s'enflamment», a-t-il informé.

Michel Deneken reconnaît par ailleurs le caractère particulièrement brutal de cet événement. «Ces jours-ci on a eu quelques blocages avec des slogans limites, parfois par rapport à Israël, mais c'est la première fois qu'on a des faits aussi graves».

Suite à leur agression, les victimes ont porté plainte et une enquête est en cours afin de retrouver les auteurs de cet acte antisémite.