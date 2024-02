Toulon : SOS Médecins suspend ses visites après une nouvelle agression

Les visites de SOS Médecins sont de plus en plus compliquées à domicile. À Toulon, après l'agression d'un médecin, l'association a décidé d'arrêter les consultations dans trois quartiers de la ville.

Une agression de trop. Dimanche dernier, entre deux visites dans une cité à l’est de Toulon, un professionnel de SOS Médecins a été arrêté par plusieurs individus. Il a été violemment giflé avant de réussir à prendre la fuite. Après cette agression, l’association vient de décider d’arrêter les consultations dans certains secteurs. Une mesure que déplorent de nombreux habitants.

«C’est triste. Des fois, vers minuit, on appelle et personne ne vient», constate une femme sur CNEWS. «Déjà que ce n’est pas évident de trouver un docteur, si eux ne viennent plus, c’est dommage. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de SOS Médecins», souligne un retraité.

Plusieurs critères

Si certains quartiers sont évités par l’association, la sécurité n’est pas le seul élément pris en compte. «Oui, il y a des quartiers dans lesquels on ne se rend pas. On ne peut pas assurer des visites partout, on ne peut pas aller voir tout le monde parce qu’on n’est pas assez nombreux. Il y a certains jours où on est en manque de médecins. Donc, on fait des choix qui sont motivés par certains critères. La sécurité en fait partie mais il peut y avoir des critères d’éloignement et des difficultés d’accès», précise Gérald Dauphin, président de SOS Médecins métropole Toulon Provence Méditerranée.

Depuis plus de deux ans, l’association constate que les visites à domicile sont de plus en plus difficiles et chronophages. Ses médecins invitent donc les patients à venir consulter dans leurs locaux.