Explosion des vols de voitures : Renault Clio IV, Peugeot 3008 II… Voici les modèles les plus ciblés en 2023

Avec plus de 70.000 déclarations aux assureurs en 2023, les vols de véhicules ont dépassé l'an dernier les niveaux d'avant Covid. A la manœuvre, des réseaux criminels internationaux.

Le phénomène des vols de voitures n’en finit plus d’accélérer. Pour l’année 2023, 70.649 vols ont été déclarés, selon les chiffres du groupement des assureurs français pour l’identification et la restitution des véhicules volés, soit une augmentation de 11,1% en un an.

Sur le podium des véhicules les plus volés l'an passé, les marques automobiles françaises Renault et Peugeot occupent quatre des cinq premières places. Ainsi, c’est la Renault Clio IV qui a été la plus volés (2.378 déclarations de vols), suivie par le modèle Renault Mégane IV (1.297 déclarations de vols).

En troisième et quatrième position, deux modèles de la marque Peugeot, le 3008 II (1.181 déclarations de vols) et la 308 II (1.177 déclarations de vols). Enfin, le cinquième modèle le plus prisé des voleurs est la Rav4 V de Toyota, qui a été déclaré volé 1.151 fois en 2023.

A l’origine de ces vols, des réseaux criminels internationaux qui opèrent la plupart du temps sans effraction à l’aide d’un piratage du système électronique du véhicule qui leur permet d’en prendre le contrôle avant de les revendre à l’étranger.

En 2023, les départements les plus touchés par ces vols sont le Val-d’Oise, la Seine-Saint-Denis et les Bouches-du-Rhône.