Immigration : quel est le coût de la prise en charge d'un mineur non accompagné ?

Les centres pour mineurs non accompagnés sont saturés. Cependant, l’année dernière, les départements français n’ont jamais accueilli autant de jeunes. Mais cette prise en charge a un coût, plusieurs centaines de millions d’euros chaque année.

2023 a été une année record en France, 19.370 clandestins ont été reconnus mineurs, c'est 31% de plus qu'en 2022. Ces derniers sont pris en charge par les départements qui déboursent chaque année plusieurs centaines de millions d'euros.

Depuis l’élection d’Emmanuel Macron en 2017, ce sont plus de 100.000 mineurs non accompagnés qui ont été pris en charge par la France. Selon la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Dress) et le ministère de la Justice, les départements ont déboursé au total plus de 3,6 milliards d’euros pour cet accueil.

En moyenne, ces jeunes restent un an à l’aide sociale à l’enfance (ASE). Leur prise en charge annuelle est estimée entre 36.500 euros selon la Drees et 50.000 euros selon l’Assemblée des départements de France. Cette dernière comprend des frais de logement, d’alimentation et de formation.

D'autres frais peuvent venir s'ajouter à ce premier décompte, notamment quand la Justice autorise des tests osseux qui coûtent jusqu’à 1.500 euros.

Autre poste de dépenses, qui intervient après la majorité de ces mineurs non accompagnés, les contrats jeunes majeurs. Après leurs 18 ans, la moitié des bénéficiaires issus de l’ASE bénéficient d’un accompagnement social, administratif et financier jusqu’à 21 ans.