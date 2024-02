Michel Onfray sur la liberté d'expression : «Le service public a un cerveau wokiste et c’est vraiment qui pense comme nous est le bienvenu»

Le philosophe Michel Onfray était l'invité du Grand Rendez-vous CNEWS-Europe 1 ce dimanche 18 février.

Michel Onfray a abordé la question de la liberté d'expression au cœur du débat public depuis la décision du Conseil d'État après la saisine de Reporters sans frontière à l'encontre de CNEWS.

«On voit comment ce pouvoir fonctionne depuis des années. Je suis interdit de service public depuis six ans et cela ne gêne pas ces gens-là de parler de la pluralité. Quand on voit sur le fronton de Radio France ‘France Culture l’esprit d’ouverture’. On rêve», a déclaré le philosophe.

Ce dernier va plus loin et a estimé que l'esprit du service public est «un esprit de fermeture. Ils ont un cerveau wokiste et c’est vraiment qui pense comme nous est le bienvenu, qui ne pense pas comme nous est à exclure et à stigmatiser, c’est-à-dire à salir, à détruire».

«On peut être interdit de parole et ce sont ces gens-là qui nous parlent de liberté d’expression», a déploré Michel Onfray.

«Je me rappelle que quand je faisais mon cours à l’université populaire de Caen, j’ai fait un cours sur Freud. Il y a des gens qui ont fait une pétition à France Culture pour interdire la diffusion de ce cours au nom de la liberté d’expression. C’était très Orwellien d’imaginer qu’au nom de la liberté d’expression, on pouvait interdire l’exercice de la liberté d’expression», a-t-il conclu.