Marc Fesneau : «Il y a des agriculteurs qui voulaient en découdre plutôt que débattre»

Le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire de la France, Marc Fesneau, s'est exprimé ce dimanche 25 février sur CNEWS, estimant qu'«il y a des agriculteurs qui voulaient en découdre plutôt que débattre» lors la venue d'Emmanuel Macron au Salon de l'agriculture.

Un climat plus que tendu entre les agriculteurs et le gouvernement. Ce dimanche 25 février, Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture, était l'invité du Grand Rendez-Vous sur CNEWS.

Au cours de son intervention, le ministre a notamment indiqué qu'«il y a des agriculteurs qui voulaient en découdre plutôt que débattre», alors qu'Emmanuel Macron a été chahuté lors de sa venue, ce samedi 24 février.

«Un climat éruptif»

«On sait qu’on est dans un climat qui est très éruptif compte tenu d’un certain nombre de crises et de difficultés que rencontrent les agriculteurs et le monde agricole. Il y a eu 70.000 visiteurs hier au Salon. Dans une journée normale d’ouverture, c’est plutôt 80.000. Cela veut dire que l’affluence a été au rendez-vous», a-t-il déclaré.

«Il y avait 300 à 500 agriculteurs qui, manifestement, voulaient d’une certaine façon plutôt en découdre que débattre, parce que le président de la République a rencontré des agriculteurs, y compris dans un format de débat», a ajouté Marc Fesneau.

«Qu’on se fasse engueuler, c’est normal. Mais après, qu’on produise des actes de violence dans un salon qui est le salon des agriculteurs, mais aussi la vitrine de l’agriculture pour les citoyens français… Je trouve dommage que certains se soient livrés à quelque chose qui était de l’ordre d’un rapport de force et d’une expression par la violence», a estimé le ministre.