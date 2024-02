Droit à l'IVG : CNEWS réitère ses excuses par l'intermédiaire de Christine Kelly

Ce lundi dans «Face à l'info», Christine Kelly a pris la parole au nom de CNEWS. La chaîne regrette la diffusion de l’infographie intitulée «Les causes de la mortalité dans le monde» dans l’émission «En quête d’esprit» diffusée ce dimanche 25 février et réitère ses excuses à toutes les personnes que cette infographie aurait pu heurter.

«Ce carton n’aurait jamais dû se retrouver à l’antenne». Après la journaliste Laurence Ferrari cet après-midi, sa consoeur et collègue Christine Kelly a à son tour pris la parole, ce lundi 26 février au soir, regrettant la diffusion la veille d'une infographie dans l'émission «En quête d'esprit».

Intitulé «Les causes de la mortalité dans le monde», ce document mettait en avant un comparatif entre les causes de la mortalité générale dans le monde et le nombre d'IVG dans le monde.

Il s'agit d'une erreur technique

«Notre rédaction ne valide pas ce comparatif et présente ses excuses aux téléspectateurs», a assuré d'emblée Christine Kelly.

«D’ailleurs ce carton n’aurait jamais dû se retrouver à l’antenne. Il avait été retiré du programme mais suite à une erreur technique, c’est la version non modifiée qui a été diffusée», a ajouté la présentatrice de Face à l'Info pour expliquer cet incident.

«Nous tenons évidemment à assurer toutes les femmes de notre entier soutien dans l’exercice de leur droit», a-t-elle ensuite conclu avant de commencer le programme.