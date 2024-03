Hubert Védrine : «On n'a pas détruit tout le Hamas, il reste des gars dangereux»

Invité du Grand Rendez-Vous CNEWS-Europe 1 ce dimanche 3 mars, l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine a alerté sur le fait qu'Israël n'arrivera jamais «complètement à éradiquer le Hamas» dans la mesure où «ce système est autant politique que militaire».

Une analyse d'un expert de la diplomatie. Invité ce dimanche sur CNEWS et Europe 1 à l'occasion du Grand Rendez-Vous, l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine est revenu sur le conflit opposant Tsahal, l'armée israélienne et les terroristes du Hamas.

Expliquant que depuis les attaques du 7 octobre, qui ont fait des milliers de morts et des centaines d'otages côté israélien, il y «avait une cohésion derrière le Premier ministre Benjamin Netanyahou», Hubert Védrine a anticipé le fait que le «jour où cela s'arrêtera, une grande partie de l'opinion israélienne dira "on n'a pas été assez loin, on n'a pas détruit tout le Hamas, il reste des gars dangereux"».

L'ancien ministre des Affaires étrangères (1997-2002) est également revenu sur l'importance d'un processus de paix nécessaire, et un retour sur la «voie d'un État palestinien».