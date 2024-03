Salon de l'agriculture 2024 : 603.652 visiteurs pour la 60e édition, en légère baisse par rapport à 2023

Le Salon de l’agriculture 2024 s’est achevé ce dimanche 3 mars. Il a accueilli 603.652 visiteurs pour sa 60e édition, marquée par la visite chahutée du chef de l'Etat en pleine crise agricole, ont annoncé dimanche les organisateurs de l'événement.

La fréquentation est en légère baisse (-2%) par rapport à l'année dernière. 603.652 visiteurs ont été recensés pour la 60e édition du Salon de l'Agriculture. Le président de l'événement, Jean-Luc Poulain, a évoqué une «édition compliquée, surtout en début de salon», mais aussi une fête populaire toujours plébiscitée par le public, «venu nombreux» à la rencontre des agriculteurs.

Ce Salon de l’agriculture a été marqué par des images fortes. L’événement agricole prend fin ce dimanche 3 mars à Paris, alors que les élections européennes se rapprochent et que la colère des agriculteurs s’est fait ressentir depuis plusieurs semaines. Le bilan du Salon est partagé entre du positif et du négatif.

«J’ai pu discuter avec le ministre de l’Agriculture, le Premier ministre, le président Emmanuel Macron malgré tout, ils sont à l’écoute. On va rentrer chez nous en se disant qu’il y a eu un bon salon, mais derrière, il ne va pas falloir que cela se passe comme d’habitude, c’est-à-dire qu’il ne se passe rien derrière, donc on attend beaucoup de l’après-salon», explique un agriculteur.

Les agriculteurs soutenus par le public

«J’ai l’impression d’avoir eu moins de visiteurs lambdas, mais il y a eu beaucoup de visites officielles. Je trouve aussi qu’il y a eu moins de professionnels sur ce salon», estime une une autre agricultrice.

Du côté des visiteurs, la colère des agriculteurs a été ressentie, mais ces derniers ont pu créer un lien fort. «C’est mon plus beau Salon de l’agriculture ! Avec les consommateurs, on a des retours impressionnants, ils viennent nous féliciter et nous encourager», explique un exposant.

En 2023, plus de 615.000 visiteurs s’étaient rendus au Salon de l’agriculture.