«Cet atelier précis ne vous est pas destiné» : à l'université de Grenoble, un atelier de skateboard en «mixité choisie» fait polémique

Le service Culture et Vie de campus du Crous Grenoble Alpes a annoncé une initiation au skateboard en «mixité choisie». Interdite aux hommes genrés comme tel depuis leur naissance, l'activité a suscité l'indignation de l'association UNI, qui condamne une «idéologie woke».

Dans le cadre du mois de l’égalité, le service Culture et Vie de campus du Crous Grenoble Alpes a annoncé une initiation au skateboard, ouverte en «mixité choisie», incluant les femmes, les hommes transgenres ainsi que les personnes non-binaires. Dans le cadre de cette «mixité choisie», les hommes cisgenres n'y sont pas admis.

Très vite, la nouvelle de cet événement a suscité l'indignation de plusieurs étudiants, ainsi que de l'association UNI : «Ça rentre typiquement dans l'idéologie woke, dont l'objectif est d'invisibiliser l'homme blanc, hétérosexuel, cisgenre car il est reconnu comme ayant tous les maux du monde», a témoigné Yvenn Le Coz, délégué national de l'UNI.

des cours pourtant financés par les non-boursiers

Lors de l'inscription en ligne, le site du Crous demande «êtes-vous un homme cisgenre ?». La réponse «non» est accompagnée d'une mention «cet atelier vous est ouvert», tandis que la réponse «oui» est accompagné de la mention «cet atelier précis ne vous est pas destiné».

Le cours de skate a été organisé avec les fonds récoltés grâce à la contribution de vie étudiante et de campus. Cette contribution payée par tous les étudiants non-boursiers est de 100 euros.

Selon le délégué national de l'UNI, cette distinction pourrait aller plus loin que de simples ateliers de skateboards : «Aujourd'hui, le Crous de Grenoble interdit l'homme de certaines activités, bientôt il n'aura plus le droit de toucher certaines bourses, d'aller à certains cours et d'avoir certains logements», s'est inquiété Yvenn Le Coz.

Contactée, l'université de Grenoble n'a pas donné suite.