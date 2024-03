Manuel Bompard, à propos de la chanteuse Aya Nakamura : «On a le droit de ne pas aimer sa musique, mais pas de s'en prendre à elle parce qu'elle est une femme noire»

Manuel Bompard, coordinateur de la France insoumise, s'est exprimé à propos d'Aya Nakamura et de la polémique entourant l'artiste qui pourrait chanter pour les Jeux olympiques. «On a le droit de ne pas aimer sa musique, mais pas de s'en prendre à elle parce qu'elle est une femme noire», a-t-il déclaré lors du Grand Rendez-Vous CNEWS Europe 1.

Une polémique qui ne cesse de monter. Alors qu'une rumeur évoque une possible prestation d'Aya Nakamura lors des Jeux olympiques de Paris, l'artiste franco-malienne a été la cible de nombreuses attaques racistes sur les réseaux sociaux. Invité du Grand Rendez-Vous sur CNEWS et Europe 1 ce dimanche, le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard, s'est montré «scandalisé» par les propos violents dont est victime l'artiste.

«Je suis scandalisé par la polémique qui a été montée contre elle, et surtout contre les propos racistes qui se déchaînent sur les réseaux sociaux. Aya Nakamura est l'artiste française qui est la plus écoutée au monde, et voir comme ça, l'extrême droite multiplier les injures racistes, sexistes, c'est un mépris de classe insupportable», a-t-il déploré, confessant également qu'il n'était pas le plus grand auditeur de l'artiste française, lauréate en 2024 aux Victoires de la Musique, dans la catégorie «Artiste féminine de l'année».

«On n'a pas le droit de s'en prendre à elle parce que c'est une femme noire»

«J'ai vu un groupuscule issu de 'Génération Identitaire' posé derrière une banderole, qui est clairement une banderole raciste. Je rappelle que ce groupuscule, 'Génération identitaire', c'est un groupuscule qui a été dissout il y a quelques mois par le gouvernement. Et à l'époque, les dirigeants du parti d’Éric Zemmour et du parti de Marine Le Pen disaient : 'Je ne comprends pas ce qu'on reproche à ce groupuscule'. Voilà ce qu'on lui reproche : c'est d'essayer d'instaurer le poison du racisme, de la division dans le peuple français», a ajouté l'élu LFI, ciblant principalement l'extrême droite.

Enfin, le coordinateur de la France insoumise a conclu en indiquant qu'«on a le droit de ne pas aimer la musique d’Aya Nakamura».

«Par contre, on n'a pas le droit de s'en prendre à elle parce que c'est une femme noire. J'ai entendu des propos qui étaient des propos extrêmement choquants», a ajouté Manuel Bompard, indiquant également que «ce n’est pas parce qu’Aya Nakamura est de couleur noire qu'elle n'est pas Française».