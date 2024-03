Éric Ciotti : «Il y a ce lien avéré entre l'immigration et l'insécurité, et il y a aussi ce lien très fort entre l'immigration et le terrorisme islamiste»

Le président des Républicains Éric Ciotti, invité du Grand RDV de CNEWS ce dimanche, a expliqué qu'«il y a ce lien avéré, entre l'immigration et l'insécurité, et (qu') il y a aussi ce lien très fort entre l'immigration et le terrorisme islamiste».

Invité du Grand Rendez-vous de CNEWS, ce dimanche 24 mars, le patron des Républicains, Eric Ciotti, est revenu sur la menace terroriste en France à l’approche des JO de Paris 2024 et après l’attentat à Moscou, vendredi 22 mars, ayant fait des dizaines de morts.

Interrogé à ce sujet, le président des LR a estimé qu’«il y a un lien très fort entre l’immigration et le terrorisme islamiste».

«Ce qui m’importe c’est d’être efficace aujourd’hui. Il y a un lien avéré, d’après les chiffres du ministre de l’Intérieur, entre l’immigration et l’insécurité. Et il y a aussi ce lien très fort entre l’immigration et le terrorisme islamiste. Qui peut le contester sérieusement ou le nier ?», a dit Eric Ciotti.

«Les chiffres l’attestent et ceux-ci appellent à une réponse pour réarmer l’Etat de façon globale. Et c’est une réponse aussi face aux conflits extérieurs», a-t-il ajouté.

«Le risque zéro n’existe pas»

Pour lui, «la période qui s’ouvre avec les Jeux Olympiques renforce le fait que notre pays peut être une cible puisque tous les projecteurs vont être braqués sur lui (…). Il faut bien entendu être extraordinairement vigilant».

«On a des services performants. Mais il faut dire avec humilité que le risque zéro n’existe pas et que nous ne sommes pas à l’abri, contrairement à ce que l’on peut entendre, d’une opération qui soit projetée depuis l’extérieur. On a ces "loups solitaires" qui sont difficilement détectables quelques fois qui ont déjà frappé», a affirmé Eric Ciotti.