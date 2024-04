Karl Olive : «Ne pas faire de sport est un danger pour la société»

Pour réduire certaines maladies chroniques, le député Renaissance des Yvelines Karl Olive et la députée PS Claudia Rouaux appellent à favoriser l’activité physique en milieu professionnel. «Ne pas faire de sport est un danger pour la société», a martelé l'élu dans la Matinale de CNEWS.

Le président de la République, Emmanuel Macron, l’avait annoncé en début d’année, à 200 jours des JO de Paris : «le sport est une grande cause nationale cette année». Ce jeudi matin, Karl Olive, député Renaissance des Yvelines, a soutenu la volonté du chef de l'Etat de promouvoir le sport en France. «Ne pas faire de sport, c'est un danger pour la société», a-t-il affirmé dans la Matinale de CNEWS.

Avec la députée du Parti socialiste Claudia Rouaux, Karl Olive a présenté, mercredi, les conclusions d’une mission flash sur le sport au travail, devant la commission des Affaires culturelles et de l’éducation. «Il y a 94% de personnes considérées comme sédentaires dans ce pays alors qu’elles font une à deux heures de sport par semaine», a-t-il déploré.

«Par ailleurs, 95% des arrêts de travail sont dus aux troubles musculosquelettiques», a-t-il souligné, ajoutant qu'en moyenne, les salariés passent 75% de leur temps de travail assis, une forme de sédentarité.

Pour réduire ces troubles et d’autres maladies chroniques, les deux députés souhaitent notamment promouvoir le sport et les activités physiques en milieu professionnel. Leur rapport pointe notamment le fait que l’augmentation de l’activité physique des salariés tend à augmenter la productivité et à réduire l’absentéisme, en plus des bénéfices pour la santé.

«C’est une volonté collective. Dans les entreprises, pourquoi pas mettre en place un ticket sport, sur le même principe que le ticket-restaurant ? On abonde avec l’entreprise et légèrement avec le salarié», a notamment proposé Karl Olive. «Ce que je sais, c’est que c’est le moment. Il nous faut un choc culturel», a-t-il plaidé.