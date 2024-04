JO de Paris 2024 : les restaurateurs prêts à accueillir les touristes malgré les inquiétudes

À quelques mois des Jeux olympiques de Paris 2024, restaurateurs et hôteliers se disent «prêts» à accueillir les touristes même si des inquiétudes subsistent, ont indiqué les organisations patronales du secteur à l’Assemblée nationale mercredi 3 avril dernier.

Alors que plus d’1 français sur 2 estime que la France ne sera pas prête à accueillir les Jeux Olympiques cet été (sondage mené par l’Institut CSA), les restaurateurs, eux, le sont. Ils se disent prêts à accueillir les touristes pour l’événement malgré quelques inquiétudes qui persistent.

Selon les projections de l’Office de tourisme, plus de 15 millions de visiteurs sont attendus. De nombreux restaurateurs habituellement fermés au mois d’aout, ouvriront cette année leur porte pour les Jeux Olympiques. Quant au secteur de l’hôtellerie, selon des chiffres du cabinet MKG, le taux de réservation est aujourd'hui de 64,5% dans les hôtels franciliens pendant la période des JO et de 31,1% pendant les Jeux paralympiques.

«La profession est prête»

Livraison de marchandises dans les zones où la circulation sera restreinte, gestion des stocks, circulation des employés, … les restaurateurs se préparent d’ores et déjà aux nombreux défis logistiques.

Les organisations patronales étaient auditionnées par le député Belkhir Belhaddad dans le cadre du groupe de travail parlementaire sur la préparation des Jeux olympiques et paralympiques mercredi 3 avril dernier. «Nous pensons que nous sommes prêts même si nous avons des interrogations sur les différents flux et les différents lieux où l'activité commerciale va se dérouler», a indiqué David Zenouda, un dirigeant de la branche parisienne de l'Union des métiers et des industries hôtelières (UMIH) selon nos confrères d’Europe 1.

«Nous avons anticipé les congés payés de nos personnels pour avoir suffisamment de personnes disponibles pour l'accueil des touristes », a poursuivi David Zenouda. «Aujourd'hui, la profession est prête», a déclaré Pascal Mousset, président de la branche francilienne du groupement des hôtelleries et restaurations de France (GHR), regrettant de son côté les appels au télétravail, qui nuisent à l’activité des restaurateurs.

Quelques préoccupations qui persistent

Malgré leur optimisme général, certains commerçants parisiens craignent de subir le même sort que les restaurateurs londoniens, qui avaient connu une baisse de leur activité avec les Jeux Olympiques en 2012.

Autre préoccupation pour les bars et restaurants : l’émergence des fan-zones. Près de 25 fan-zones sont prévues pour l’événement, ce qui inquiète fortement le président de l’UMIH qui dénonce d’ailleurs un «JO bashing». Il craint que Franciliens et touristes ne passent leur temps dans les fan-zones plutôt que de profiter des bars et restaurants de la capitale à l’extérieur du village.