Eglise de scientologie : quel est ce grand centre inauguré ce week-end à Saint-Denis ?

A quelques mois des Jeux olympiques, l’Eglise de scientologie a inauguré son centre de formation ce samedi 6 avril, situé à proximité du Stade de France à Saint-Denis (93). Un bâtiment vitré de cinq étages orné d’une immense banderole et d’une croix à huit branches, symbole de ce mouvement religieux controversé.

«Eglise de Scientology & Celebrity centre du Grand Paris». L'Eglise de scientologie, considérée par plusieurs rapports parlementaires comme une organisation à dérives sectaires, a inauguré, ce samedi 6 avril, son grand centre de formation parisien à Saint-Denis (93), à quelques mètres du Stade de France, trois mois seulement avant les Jeux olympiques de Paris.

«C’est un grand moment pour la scientologie car ça va nous faire connaître davantage. Je pense qu’on va avoir plus de gens qui vont venir se rendre compte de ce que c’est», a déclaré Jean auprès de CNEWS, venu assister à l'inauguration.

Une localisation pas «anodine»

Si l'Eglise de scientologie n’est pas interdite en France, la présence d'un tel centre est une source de préoccupation pour les autorités. «Ils sont passés maîtres en communication, aux Etats-Unis ils sont à côté d’Hollywood, on cherche effectivement des stars. On voit bien l’intérêt pour l’organisation d’avoir une telle visibilité non seulement en France, mais à l’international. Il est important que la Miviludes, les associations, que tout le monde se mobilise pour informer sur ce qu’est véritablement l’église de scientologie», a alerté Georges Fenech, ancien magistrat, auprès de CNEWS.

Dans son dernier rapport datant de 2021, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) soulignait que ce choix de localisation à Saint-Denis n'était «pas anodin».

«Le bâtiment de cinq étages se situe à proximité du Stade de France, du futur village olympique et de l'autoroute A1 d'où le mouvement pourrait rendre visible la croix à huit branches, son symbole», écrivait la Miviludes.

«Il y a régulièrement un risque, autour des grands événements sportifs, d'opérations de tractage par des organisations connues», a ajouté le chef de la Miviludes, Donatien Le Vaillant.

La mairie de Saint-Denis, quant à elle, a indiqué être vigilante aux tentatives de prosélytisme, après avoir constaté des démarchages près du métro et des terrasses de café. Saint-Denis est «une ville d'émancipation, de progrès et de savoirs», souligne son communiqué.

Une Eglise à bout de souffle ?

Néanmoins, d'après Ludovic Durand, ancien membre du personnel de l'Eglise de scientologie du centre du 17e arrondissement à Paris, a estimé qu'«ils veulent faire passer le message que c'est en train de croître alors que le mouvement s'effondre un peu partout dans le monde».

Une manoeuvre confirmée par la Miviludes, ayant enregistré 33 saisines concernant l'Eglise de scientologie en 2021 et relevé dans son rapport une «stratégie de reconquête à grande échelle» et un «manque de transparence du groupe». A noter que l'Eglise dispose déjà de deux centres plus petits à Paris et de deux autres en France, à Angers et Clermont-Ferrand.

L'association Caffes (Centre d'accompagnement familial face à l'emprise sectaire, ndlr) a quant à elle lancé un «appel à la vigilance» sur cette installation «à la veille des JO» de Paris (du 26 juillet au 11 août), événement mondial «propice au recrutement».