Intérimaire voilée refusée au travail : que dit la loi ?

Un commerçant strasbourgeois s'est retrouvé menacé de mort après avoir refusé de laisser travailler une femme intérimaire portant le voile. Elle a filmé la scène avant de la poster sur les réseaux sociaux, estimant que le manager n'était pas dans son droit. Que prévoit la loi dans ce type de situation ?

Qui fixe la règle ? Une femme voilée a vu sa mission d'intérim être refusée par le gérant d'une boutique à Strasbourg. Furieuse, elle a filmé la scène avant de la poster sur les réseaux sociaux. Ce jeudi, l'altercation a été vivement partagée et commentée sur la Toile. Selon le droit français, le gérant de cette enseigne peut décider de ne pas embaucher ou de laisser travailler une femme ou un homme portant un signe religieux ostentatoire.

Dans ce cas, la boutique est un lieu privé, et la décision revient alors au gérant de décider ou non d'employer une femme portant le voile, notamment si la société compte plus de 20 salariés, ou si elle est encadrée par un règlement intérieur.

«Le principe de neutralité est l'absence de port de signe religieux. Donc à la question, cette intérimaire avait-elle le droit de se présenter munie d'un voile pour travailler ? La réponse est non», explique à CNEWS Maître Arnaud Gris, avocat au barreau de Paris.

Depuis la publication de la vidéo, le gérant s'est vu menacé de mort à plusieurs reprises. «Nous sommes clairement sur une atteinte au droit à l'image, et au regard du droit, l'intérimaire risque plus que le manager qui a pris cette initiative», a-t-il ajouté.