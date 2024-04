«À tout moment ça peut dégénérer» : une pétition lancée à Versailles pour alerter sur la montée de la violence

Pour faire face à la montée de la violence et du trafic de drogue dans leur quartier, plusieurs habitants versaillais ont lancé une pétition, afin de protéger leurs enfants.

Une pétition pour éviter un drame. À Versailles, au quartier des Chantiers, des parents ont lancé une pétition pour endiguer le trafic de drogue et les violences entre jeunes qui prennent de plus en plus d’ampleur dans la ville.

Les moments de tranquillité se font de plus en plus rares dans le quartier des Chantiers, à Versailles, notamment au parc pour enfants. Trafic de drogue, dégradations de matériel, ou encore affrontements entre bandes rivales sont devenus le quotidien des habitants.

«Jeudi dernier, il y a eu une altercation particulièrement violente avec des tirs de mortiers. La population était effrayée, c’est assez traumatisant pour les parents», a témoigné un habitant du quartier, qui a souhaité rester anonyme.

«Ça peut très vite dégénérer, les enfants jouent ensemble et tout se passe très bien puis, à un moment ou à un autre, il y a un groupe de jeunes qui arrive et des bagarres éclatent», a déclaré une autre habitante.

Des heurts à coups de battes de baseball

Ces altercations, à coups de battes de baseball ou de poings américains, ont lieu en pleine journée et mettent en danger les enfants. De quoi faire monter l’inquiétude chez les parents : «On angoisse en permanence», a affirmé un parent près du parc.

«On se demande quand est-ce que ça va s’arrêter», s’est interrogée de son côté une mère de famille. Pour faire face à ces violences et au trafic de drogue, les habitants du quartier ont décidé de lancer une pétition.

Dans cette dernière, ils ont exigé un renforcement immédiat de la présence policière aux abords du parc, la mise en place d’actions préventives et éducatives et la sécurisation des installations du parc.

Ces Versaillais ont ainsi pris les devants, craignant que seul un drame fasse bouger les choses dans leur quartier.