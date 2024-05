Nice : Un couvre-feu pour les moins de 13 ans en vigueur dès ce mercredi jusqu'à la fin de l'été

À partir de ce mercredi 1er mai et jusqu'à la fin de la période estivale, les enfants de moins de 13 ans seront soumis à un couvre-feu à Nice, et ne pourront plus se trouver dehors entre 23h et 6h du matin.

Chose annoncée, chose faite. Comme l'avait annoncé le maire de Nice, Chrisrian Estrosi, la semaine dernière, un couvre-feu est instauré dès ce mercredi 1er mai à l'attention des jeunes de moins de 13 ans.

Ceux-ci n'auront pas le droit de se trouver dehors entre 23h et 6h du matin, jusqu'à la fin de la période estivale.

Cette mesure a pour but d'inciter à responsabiliser les parents, et s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'agir pour diminuer la violence chez les mineurs.

«C'est une bonne chose, les parents doivent prendre en charge leurs enfants» ; «Les enfants sont livrés à eux-mêmes et sortent le soir alors qu'ils ne devraient pas. C'est donc un bon message pour que les parents prennent leurs responsabilités», saluent certains habitants.

Une mesure applicable dans les faits ?

Toutefois, certaines associations locales sont sceptiques, non pas face à la mesure en elle-même, mais plutôt face à la capacité de la mettre en place.

«Christian Estrosi sait très bien que c'est impossible à mettre en place au niveau du contrôle. On a déjà du mal avec les migrants que nous avons actuellement, comment vont-ils faire ?», s'était inquiété Nouredine Debbari, président de l'association Nice Moulin Solidarités 06, au moment de l'annonce.

Ce n'est pas la première fois que la commune instaure de telles restrictions de déplacement. Des couvre-feux à l'attention des enfants de moins de 13 ans avaient déjà été mis en place entre 2009 et 2020.

Pour, Laurent Martin de Frémont, secrétaire générale du syndicat SGP Police Unité 106, ce couvre-feu est tout à fait réalisable : «Nous, policiers, avons jugé et jaugé ces mesures pendant la période Covid. On n'a jamais travaillé de manière aussi sécure que pendant cette période», a-t-il assuré.