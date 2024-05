Jérôme Fourquet : «Le développement de l’islamo-gauchisme a des motivations électoralistes en France»

Le politologue Jérôme Fourquet, auteur de «La France d’après» était l'invité du Grand Rendez-Vous CNEWS Europe 1 ce dimanche. L'expert a notamment estimé que, «le développement de l’islamo-gauchisme a des motivations électoralistes en France.»

Jérôme Fourquet était l’invité du Grand Rendez-Vous CNEWS, Europe 1, Les Echos de ce dimanche 5 mai. Le politologue est revenu entre autres sur le développement de l’islamo-gauchisme.

Interrogé sur la prise d’ampleur du mouvement pro-Palestine dans les écoles et universités françaises, notamment à Sciences-Po Paris, Jérôme Fourquet a rappelé que «ce n’est pas nouveau qu’une partie de la jeunesse occidentale se mobilise pour une cause internationale».

Le politologue a pris l’exemple de Mai-68, «à l'époque la mobilisation initiale s'était faite sur un sujet international qui était la guerre au Vietnam». La Sorbonne s’était alors mobilisée et «une intervention de la police» avait eu lieu, puis par «engrenage les évènements de Mai-68».

Une solidarité historique de l’extrême gauche pour la Palestine

Jérôme Fourquet a également rappelé qu’historiquement l’extrême gauche française était «plutôt en solidarité avec la cause palestinienne». Le politologue a néanmoins nuancé son propos ajoutant que «c'était beaucoup plus facile à l'époque puisque les résistants étaient des organisations laïques palestiniennes comme le FPLP (nrld. Front populaire de libération de la Palestine) ou d’autres d'obédience marxiste et donc pour l'extrême gauche française quelque part, c'étaient des frères de lutte.»

Cependant, avec la révolution iranienne de 1979, les choses ont changé et les organisations sont devenues religieuses avec «au Liban le Hezbollah et à Gaza le Hamas qui prennent le lead de la cause arabe contre Israël».

Jérôme Fourquet a ajouté qu’à compter de ce moment, «une partie de l'extrême gauche était gênée, parce qu'au nom de la solidarité internationaliste et anti-impérialiste, il fallait continuer de soutenir les Palestiniens mais les mouvements devenaient des organisations islamistes».

«La contradiction a été en partie résolue avec le développement de cet islamo-gauchisme qui a des motivations électoralistes en France», a-t-il estimé rappelant «que 69% des Français de confession musulmane qui sont allés voter au premier tour de l'élection présidentielle ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Les Mélenchonistes se disent qu’ils ont un électorat acquis et qu’il va falloir conforter pour les prochains scrutins».