Colombe : exclue des Restos du coeur car électrice RN, la bénévole réintègre l'association

Les Restos du cœur ont annoncé ce lundi 6 mai via un communiqué, la réintégration d'une de leurs bénévoles, après une polémique concernant des propos tenus par cette dernière en marge d'un meeting du Rassemblement national.

Elle devra affirmer son adhésion à la charte. Trois jours après une vive polémique sur les réseaux sociaux, Colombe, une bénévole des Restos du coeur, a finalement été réintégrée à l'association à compter de ce lundi, a-t-on appris dans un communiqué.

«Pour apaiser la situation, les Restos du coeur des Pyrénées-Orientales ont entendu le désarroi de Colombe (...) et ont accepté de la réintégrer au sein des équipes du département, dès lors qu’elle confirme son adhésion à notre charte», a indiqué le communiqué publié sur X.

Une version démentie par son avocat

A l’origine de la polémique, une interview tournée par TF1, dans laquelle Colombe, 60 ans, a évoqué les raisons de sa venue au meeting du Rassemblement national le 1er mai dernier à Perpignan. «Je suis au RSA et on a du mal à vivre. Je suis conseillère en insertion professionnelle et aujourd’hui je ne trouve pas de travail. Je suis bénévole aux Restos du coeur et j’aide les gens dans la rue», avait témoigné la femme.

En affichant son appartenance aux Restos du coeur lors de ce meeting en période électorale, Colombe a reçu un rappel à l’ordre d’un responsable de l’association sur le principe de neutralité politique inscrit dans la charte de ses bénévoles. «Aucune procédure d’exclusion n’a été engagée. Néanmoins, face à ce désaccord, Colombe s’est sentie poussée à démissionner», peut-on lire dans le communiqué.

Une version démentie par son avocat, Jérémy Kalfon, qui a affirmé auprès de CNEWS ce mardi que la bénévole a bel et bien été poussée vers la sortie. Désormais réintégrée, Colombe a exprimé le souhait de poursuivre son activité associative et de ne pas devenir un symbole politique.