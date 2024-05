JO 2024 : le dispositif de sécurité exceptionnel déployé à Marseille pour l’arrivée de la flamme olympique

A la veille de l'arrivée de la flamme olympique à Marseille, les forces de l'ordre ont mis en place un dispositif inédit pour l'évènement, avec 6.000 gendarmes et policiers mobilisés, en plus de 80 démineurs.

Sous surveillance des quais jusqu’aux pontons. Quelque 80 démineurs ont méticuleusement fouillé les bateaux amarrés au Vieux-Port de Marseille, avant l'arrivée de la flamme olympique prévue ce mercredi 8 mai. Un dispositif de sécurité inédit pour la ville, en plus des 6.000 forces de l'ordre mobilisées.

«Il n’y a pas que le travail du chien, mais un travail conjoint entre le chien et les équipes de déminage. Nous, nous recherchons tout ce qui touche aux explosifs. Nous engageons également des plongeurs qui contrôlent le fond et sous les coques des bateaux», a décrit le commandant Michel Ange, chef du déminage à Marseille-Provence.

3.400 bateaux à contrôler

Les démineurs ont ainsi pu compter sur la collaboration de propriétaires de 3.400 bateaux, pour mener à bien leur mission. «Ils ont fait le nécessaire, nous on a joué le jeu. On a laissé tous les bateaux pratiquement ouverts, c’est pour protéger Marseille, surtout avec ce que l’on vit aujourd'hui», a déclaré Christian, président de Nautic club du Vieux-Port.

Les forces de l’ordre sont particulièrement vigilantes sur les menaces terroristes. «On est quand même en période vigipirate renforcée, c’est une menace qui pèse sur l’évènement et dont on a parfaitement conscience, qui est intégrée au dispositif que l’on surveille particulièrement», a spécifié Cédric Esson, directeur interdépartemental de la police nationale. Pour l’arrivée de la flamme olympique à bord du Belem, 6.000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans la ville.