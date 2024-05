Elections européennes 2024 : pour Valérie Hayer, «Raphaël Glucksmann est l’arbre qui cache la Nupes»

Selon un dernier sondage OpinionWay pour CNEWS, le Rassemblement national est toujours en tête des intentions de vote aux élections européennes alors que la liste de la majorité et celle du Parti socialiste sont au coude-à-coude pour la deuxième place. Mais pour Valérie Hayer, «Raphaël Glucksmann est l’arbre qui cache la Nupes».

Valérie Hayer était l'invitée du Grand Rendez-Vous CNEWS, Europe 1, Les Echos de ce dimanche 12 mai.

La tête de liste de la majorité présidentielle a assumé ses positions dans cette campagne et a remis en doute celles de son principal adversaire socialiste Raphaël Glucksmann.

«On est dans une logique de coalition au Parlement européen et j’assume, contrairement à François-Xavier Bellamy et Raphaël Glucksmann, d’être en coalition avec le PPE, la droite européenne et les socialistes européens. Je suis dans une position de responsabilité, je négocie, j’essaie d’influer la ligne de mon groupe (Renew) et celle du Parlement européen», a déclaré la députée européenne, candidate à sa réélection.

«On a des points de convergence parce que l’on siège dans la même majorité au Parlement européen mais on a des points de divergence majeurs», a poursuivi Valérie Hayer au sujet de Raphaël Glucksmann, son principal adversaire dans cette campagne.

Raphaël Glucksmann trop proche de la Nupes

La tête de liste Renaissance a estimé que le socialiste n'était pas clair sur certains sujets, notamment, le nucléaire, l'immigration ou le plan de relance européen, «qu'il n'a pas voté pour des raisons de politique nationale».

Par ailleurs, aux yeux de Valérie Hayer, «Raphaël Glucksmann est l’arbre qui cache la Nupes». En effet, elle a estimé que la liste du socialiste comprenait trop de noms favorables à la Nupes et donc à une alliance avec la France insoumise.

«Son numéro 3, Pierre Jouvet, est le négociateur de l’accord de la Nupes et il a encore dit il y a deux jours qu’après la campagne européenne, il fallait porter le rassemblement», a-t-elle rappelé, tout en estimant que certains candidats de cette liste souhaitaient un rapprochement entre le PS et LFI pour la présidentielle de 2027.