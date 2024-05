Paris : à 80 jours des Jeux olympiques, plus de 7.500 chantiers encore en cours

À moins de 80 jours des Jeux olympiques de Paris, plus de 7.500 chantiers sont actuellement en cours dans la capitale. Un chiffre qui fait grincer des dents certains habitants.

La ville de Paris se refait une beauté. La capitale, qui se prépare à accueillir les Jeux olympiques cet été, est envahie par les échafaudages. Selon le Figaro, 7.533 chantiers ont été recensés dans Paris intra-muros au 6 mai, soit une hausse de 12 % par rapport au mois de mars, où 6.000 travaux étaient déjà dénombrés.

Dans le détail, 4.051 concernent des travaux dans le secteur privé, 2.534 sont liés à la rénovation des réseaux électriques, de gaz et de chauffage urbain et 940 sont menés par la ville.

Des habitants contrariés

Si certains parisiens comprennent l'importance de ces travaux, afin de montrer la capitale sous son meilleur jour, d'autres ne supportent plus les inconvénients de ces nombreux chantiers. «Les trottoirs, il y a des trous et j'ai mis le pied dedans. Je suis tombée et je me suis cassée la cheville», a expliqué une habitante à CNEWS.

«Il faut faire des détours, il y a des grilles, des barreaux, ça nous gêne, mais comme c'est pour les Jeux olympiques, on n'a pas notre mot à dire», a déploré une autre.

La mairie de Paris a assuré qu’une grande partie des chantiers seront terminés et livrés d’ici au 15 juin. Le rythme des travaux devrait se calmer après les Jeux olympiques pour laisser souffler les Parisiens, mis à rude épreuve par la tenue de cet événement.