Nice : le port d'arme blanche désormais puni d'une amende de 500 euros

Le nombre d'attaques au couteau ayant explosé ces dernières années, la ville de Nice a rejoint ce dimanche 12 mai une expérimentation active depuis la mi-avril dans plusieurs villes : une amende de 500 euros pour les détenteurs d'une arme blanche.

Une mesure à l'essai qui n'est pas convaincante pour les riverains. Depuis ce dimanche 12 mai, les détenteurs d'une arme de catégorie D à Nice peuvent être sanctionnés d'une amende forfaitaire de 500 euros.

En plus de l'amende, le détenteur de l'arme interceptée verra cette dernière détruite. Il sera également interdit de fréquenter pendant six mois le secteur où il aura été appréhendé avec l'arme blanche.

Les armes concernées par cette mesure sont les couteaux, les matraques, les poings américains, et les bombes lacrymogènes.

Cette nouvelle norme mise en place par le parquet de Nice, et déjà lancée dans douze autres communes, comme Paris, Lyon, Marseille ou Montpellier, ne fait pas l'unanimité auprès des habitants : «Je pense que ça ne servira à rien» ; «C'est un premier pas, mais il faudrait aller au-delà et instaurer des peines plus sévères», estiment plusieurs d'entre eux.

Pour cause, ces armes blanches restent en vente libre : «Pour la majorité des gens, c'est pour du camping, mais pour d'autres, ce sera tout simplement un moyen d'avoir une arme plus facilement», déplore Laurent Alcaraz, du syndicat Alliance Police Nice 06.