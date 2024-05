Emeutes en Nouvelle-Calédonie : «Des milices ont été créées dans certains quartiers», témoigne Lucy une habitante de Nouméa

La Nouvelle-Calédonie connait une nouvelle vague d’émeutes depuis ce lundi. Les indépendantistes, violents, rendent la vie difficile aux résidents des grandes villes de l’île. Les Kanaks restent sur leur garde comme l’explique Lucy, résidente de Nouméa, pour CNEWS.

Une île qui se déchire. «On s'organise pour se défendre», a confié Lucy, habitante de Nouméa au micro de CNEWS ce mercredi 15 mai. La Nouvelle-Calédonie est en proie à de graves tensions depuis lundi 13 mai, après l'adoption d'une proposition de loi par l'Assemblée nationale. Ce texte, qui vise à ouvrir les élections aux résidents de l'île présents depuis plus de dix ans, a déclenché la colère des militants indépendantistes.

Saccages, incendies, pillages... Les principales villes du territoire sont le théâtre de violences urbaines. Face à cette situation explosive, les habitants n'ont d'autre choix que de s'organiser pour se protéger, alors que l'état d'urgence doit être mis décidé par Emmanuel Macron ce mercredi, doit être mis en place dans la journée.

«Des milices ont été créées dans certains quartiers», explique Lucy, habitante de Nouméa. «On sait qu'il y a eu des débordements liés à ça», a-t-elle ajouté.

Une organisation bien rodée

Ces groupes de voisins vigilants, parfois armés, patrouillent dans les quartiers pour surveiller les habitations et les commerces. L'organisation mise en place par son groupe de surveillance entend surtout paré à d'éventuels incendies. «Dans ma résidence, nous ne sommes pas armés, mais on se sécurise un minimum. On prévoit des tuyaux d'eau, des seaux d'eau pour pouvoir éteindre des feux si jamais ça arrive», témoigne-t-elle.

Les dégâts matériels sont considérables : une centaine d'entreprises détruites, plusieurs centaines de véhicules incendiés. Le bilan humain est également lourd : au moins trois personnes ont perdu la vie.

«On s'informe entre nous pour être sûr qu'il ne nous arrive rien et pouvoir évacuer au moindre souci», a poursuivi Lucy. «On reste sur le qui-vive, on est aux aguets. Le moindre bruit, on va voir dehors, on essaye de voir ce qu'il se passe. On s'informe entre voisins». Malgré la violence et la peur, la solidarité reste de mise entre les habitants.