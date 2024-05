Emeutes en Nouvelle-Calédonie : Fabien Roussel favorable à «un processus de décolonisation qui aboutisse à une forme d'indépendance»

Invité du Grand Rendez-Vous, ce dimanche 19 mai, le secrétaire national du Parti communiste français (PCF), Fabien Roussel, s'est prononcé en faveur d'un «processus de décolonisation» menant à «une forme d'indépendance» en Nouvelle-Calédonie, théâtre de violentes émeutes.

«Le Parti communiste français s’est toujours battu auprès des peuples qui se battaient pour retrouver leur indépendance», a assuré Fabien Roussel ce dimanche 19 mai, dans le Grand Rendez-vous. Face aux émeutes meurtrières qui secouent la Nouvelle-Calédonie depuis plusieurs jours, le secrétaire nationale du PCF s’est donc dit en faveur «d’un processus de décolonisation».

«Nous avons toujours été de ces combats pour la paix et pour la liberté des peuples, a-t-il ajouté. Je me bats aussi pour la justice sociale en France et de la même manière je soutiens ceux qui l’exigent là-bas en Nouvelle Calédonie, où les inégalités sociales sont extrêmement fortes».

Fabien Roussel estime que les peuples de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie doivent pouvoir prendre «leur destin en main», afin d’«aboutir à une forme d’indépendance» tout en gardant «une coopération et des liens étroits avec la République française, puisque c’est notre histoire».

Selon lui, c’est aux habitants de la Nouvelle-Calédonie de «décider du processus qui doit les conduire à vivre ensemble». Au sein de l’archipel il y a «des Kanaks, le peuple premier, des Vietnamiens, des Européens, des Français et des métissés […] Ils doivent ensemble écrire ce destin commun.»