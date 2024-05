Agents pénitentiaires tués dans l’Eure : où en est l’enquête ?

Mardi 14 mai, un commando a attaqué un fourgon pénitentiaire dans l’Eure, tuant deux agents et en blessant trois autres pour faire évader le multirécidiviste Mohamed Amra, 30 ans. Une semaine après, où en est l’enquête ?

Une enquête de grande ampleur. Depuis l’évasion sanglante de Mohamed Amra survenue le mardi 14 mai dans l’Eure, les forces de l’ordre travaillent d’arrache-pied afin de le retrouver, ainsi que ses complices.

350 enquêteurs ont notamment été mobilisés. Depuis les faits, les laboratoires de la police technique et scientifique sont à pied d’oeuvre pour tenter de retrouver des traces ADN des suspects, notamment dans le véhicule qui leur a servi de voiture-bélier.

Dans le même temps, de nombreuses auditions ont déjà été effectuées, dont celles des victimes blessées, des témoins de la scène, des proches et de la famille de Mohamed Amra.

14 téléphones retrouvés dans une prison

Vendredi 17 mai, une perquisition a également eu lieu dans la prison des Baumettes, à Marseille, où Mohamed Amra était détenu avant d’être transféré à Évreux.

Au total, 14 téléphones ont été retrouvés dans six cellules. Depuis, les enquêteurs tentent de savoir s’ils ont pu servir à préparer ce commando.

Enfin, la police épluche les différentes images de vidéosurveillance, notamment dans le but de repérer les téléphones et appareils connectés qui auraient borné aux abords de l’attaque et qui pourraient appartenir aux complices de l’évasion.

Mercredi 15 mai, à la demande des autorités françaises, une notice rouge a été émise par Interpol à l’encontre de Mohamed Amra, dans le cas où ce dernier serait parvenu à quitter le territoire.

Pour rappel, il était détenu depuis janvier 2022 à la maison d'arrêt d'Évreux et était condamné à plusieurs peines, notamment pour extorsion et violence avec arme.