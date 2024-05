«Plus vous vous plaignez, plus on vous taxe de raciste» : un centre pour migrants à Châteauneuf-Grasse provoque la colère des riverains

Pour les habitants de Châteauneuf-Grasse (Alpes-Maritimes), la situation n’a que trop duré. Ils sont vent debout depuis plus d’un an contre un hôtel transformé en centre d'accueil pour jeunes migrants. Malgré leurs sollicitations auprès des décideurs politiques, rien n’évolue.

Des nuisances sonores et des incivilités. Depuis plus d'un an, un hôtel de la ville de Châteauneuf-Grasse dans les Alpes-Maritimes, a été réquisitionné pour être transformé en centre d'accueil pour migrants mineurs, sans véritable consultation des riverains.

Depuis, ces derniers se plaignent de nombreuses nuisances sonores, d'incivilités et de déchets rejetés dans la nature, sans que leurs revendications ne soient écoutées par les pouvoirs publics.

«Ma voisine est à même pas un mètre, moi je suis à une dizaine de mètres, c'est tout le temps le bruit, le bruit, le bruit, c'est constant et ça monte crescendo», déplore un riverain habitant à proximité du centre d'accueil. «On a l'impression que cela ne les intéresse pas. Ce n'est pas au bout de leurs jardins, donc eux ne connaissent pas toutes ces nuisances. Donc il n'y a rien qui se passe», abonde une deuxième voisine du centre.

«Le mépris des citoyens ordinaires»

«Plus vous vous plaignez, plus on vous taxe de raciste ou de fasciste alors qu'on veut simplement de la tranquillité. Il y a des politiques qui nous aident, et d'autres qui nous récupèrent», dénonce un troisième riverain.

«Ni le maire de la commune, ni les habitants n'ont été consultés ni même informés, et ça, c'est la marque d'un mépris. Le mépris des citoyens honnêtes et ordinaires», a pour sa part déclaré Fabrice Leggeri, candidat du Rassemblement national aux élections européennes, en déplacement dans le village.

Les habitants dénoncent ce choix d'installation du centre d'accueil et demandent sa fermeture immédiate.