Bordeaux : agressions, crack, manque d'effectifs policiers... Un quartier du centre en proie aux incivilités

Alors que l'on promettait l'an dernier un renforcement des effectifs policiers déployés dans le centre de Bordeaux (Gironde) pour lutter contre les effets du trafic de drogue, CNEWS s'est rendu dans le quartier Saint-Paul, où les riverains dénoncent agressions et incivilités à répétition.

Une situation qui excède les habitants. CNEWS s'est récemment déplacé dans le quartier Saint-Paul situé dans le centre de Bordeaux (Gironde), où les incidents se multiplient depuis plusieurs semaines. Selon les riverains interrogés, la situation liée au trafic de drogue entraîne des nuisances et parfois des agressions dommageables.

«Je me retourne. Je ne prends plus les escaliers, mais je favorise les rampes, parce que je ne me sens pas du tout en sécurité», a confié Danielle Pendanx, présidente des commerçants du quartier. D'après elle, les personnes sous l'emprise de stupéfiants et de drogues dures - dont des consommateurs de crack - «sont de plus en plus agressifs et font énormément de bruit la nuit», ajoute-elle.

Une situation que déplore Michel G., cet autre habitant, également porte-parole des riverains de Saint-Paul, qui a préféré témoigner à visage couvert. «La police passe, mais laisse faire ces personnes droguées, il faut rendre impossible la stagnation des marginaux, toxicomanes, dealers à certains endroits», a-t-il souhaité.

Une police aux moyens limités

Pourtant, l'an dernier, la mairie avait mis en place des rondes plus fréquentes des agents de police municipale dans ce quartier du centre.

De son côté, la police nationale a également renforcé ses effectifs déployés à Bordeaux, mais concède l'absence d'une réponse pénale.

«Les collègues présents sur le terrain interpellent tous les jours. On a du flagrant délit qui est traité quotidiennement. Le stupéfiant est un problème national, et pas qu'à Bordeaux», a regretté Jérôme Burny.

Le syndicaliste policier (Unité Police) a indiqué que les «8 fonctionnaires présents sur le centre de Bordeaux ne peuvent pas assurer tout le judiciaire», alors que dans le même temps, plusieurs associations ont confié à CNEWS la hausse de la consommation de crack dans le centre-ville.