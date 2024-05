«Ça nous a coûté 20,60 euros de scotch» : un village utilise une bâche à asperges faute de panneaux électoraux pour les européennes

À la Lande-Chasles, petit village du Maine-et-Loire, le maire a eu une idée originale : utiliser des bâches agricoles pour placarder les affiches des 38 listes candidates aux élections européennes. Une solution économique qui satisfait les habitants.

Fournir des panneaux d’affichage numérotés pour chacune des 38 listes candidates aux élections européennes peut relever du casse-tête pour les petites communes, et surtout représenter un coût important. Avec le lancement officiel de la campagne pour les européennes ce lundi, les communes ont dû rendre ces emplacements accessibles pour que les candidats ou leurs représentants puissent y coller leurs affiches.

À la Lande-Chasles, dans le Maine-et-Loire, la mairie à opté pour une solution économique afin de remplacer les panneaux manquants : une bâche agricole donnée par un producteur local d’asperges. «Pour nous, le rachat des panneaux voulait dire une dépense de presque 1.000 euros pour neuf panneaux manquants. Avec cette option système D local, ça nous a coûté 20,60 euros en scotch orange», a expliqué à CNEWS Jean-Christophe Rouxel, le maire sans étiquette de la commune.

L’édile a rappelé que la loi n’oblige pas les mairies à réserver des panneaux métalliques pour les pancartes électorales. «La loi ne précise pas le support, donc cela nous autorise à utiliser ce que l’on veut», a-t-il déclaré.

En effet, le code électoral indique les dimensions réglementaires des affiches et de ces espaces de placardage, et précise que les dimensions doivent être identiques pour chacun des candidats, mais ne donne pas de règle sur les supports. Par ailleurs, une circulaire envoyée par le ministère de l’Intérieur aux maires le 4 avril dernier précise que les communes peuvent mettre en place certains aménagements en cas de candidatures nombreuses.

La bâche sera réutilisée

«Rien ne s'oppose non plus à ce que vous mettiez en place des panneaux que vous réaliseriez vous-mêmes dès lors que leurs surfaces sont planes et en bon état. Des panneaux de modèles et de matériaux différents peuvent être utilisés. Des espaces pourront également, par exemple, être délimités sur les murs des bâtiments publics», est-il précisé dans cette circulaire.

Du côté des habitants de la Lande-Chasles, les habitants sont satisfaits de la solution trouvée par le maire, soucieux de l’équilibre budgétaire de la ville. «C'est original, au moins c’est économique pour la commune. On est une petite commune, on a un petit budget, donc on fait avec les moyens du bord», a confié une habitante du village de 120 habitants.

Après le scrutin, la bâche pourra même être réutilisée pour la production agricole locale, ou pour planter une haie.