«On va te niq*** sale poucave» : le témoignage glaçant de Timéo, victime de violences lors de son service national universel

Timéo, jeune lycéen de Bondy, est revenu de son Service national universel (SNU) en avril dernier avec plusieurs blessures. Il a accepté de livrer son témoignage à CNEWS.

Loin de l'image de cohésion véhiculée par l'État. Jeune lycéen de Bondy (Seine-Saint-Denis), Timéo s'est rendu au séjour de cohésion de son Service national universel (SNU), dans le Pas-de-Calais. Il a raconté à CNEWS les violences dont il a été la victime.

Le 15 avril dernier, aux alentours de 22h, Timéo s’est retrouvé dans la chambre d’un tuteur avec plusieurs jeunes. Sous la fumée des joints et des cigarettes électroniques, le détecteur de fumée s’est déclenché.

Plusieurs adolescents, dont Timéo, ont été entendus et certains tuteurs mis à pied. C’est à partir de là que la situation a dégénéré.

«Il sort ses poings, il enlève sa capuche et il me dit, on va te niq*** sale poucave (ndlr. délateur). Il y en a deux autres qui sont venus se rajouter dans le lot. Je n’ai pas eu le temps d’avoir de réflexe», a confié Timéo à visage couvert.

Cinq jours d'incapacité totale de travail

«Il m’a envoyé une première patate (ndlr. coup de poing) dans l’oreille, qui m’a complètement sonné, je n’entendais et ne voyais plus rien. Puis j’ai reçu plusieurs coups par d’autres jeunes», a-t-il poursuivi.

Timéo est rentré chez lui, angoissé, avec des bleus et cinq jours d'incapacité totale de travail (ITT). «Le service universel veut devenir obligatoire et je me pose cette question. Comment peut-on rendre le SNU obligatoire lorsque la sécurité n’est pas assurée dans ces centres», a-t-il ajouté.

Sur une photo prise en avril durant le même séjour, plusieurs jeunes, visages dissimulés, font des doigts d’honneur vers l’objectif. Une image qui a entaché ce service national universel, qui a rassemblé 174 jeunes de région parisienne.

Lancé en 2019, le Service national universel a pour but de «favoriser le sentiment de cohésion nationale autour de valeurs communes» chez les 15-17 ans.