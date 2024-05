«Sale blanc», «Ici, c'est Kanaky, rentrez chez vous» : les habitants de Nouvelle-Calédonie se confient sur le racisme anti-blanc

Alors que la situation semble s'apaiser en Nouvelle-Calédonie, certains habitants restent sous le choc des évènements passés. Certains loyalistes de Dumbéa évoquent notamment un racisme anti-blanc totalement décomplexé.

Une crise profonde qui divise de plus en plus les différentes ethnies entre elles. De nombreux loyalistes ont rapporté des faits de racisme anti-blanc alors que la situation s'est apaisée en Nouvelle-Calédonie.

À Dumbéa, certains habitants comme Claire ne supportent plus ces insultes. «Tous les soirs, quand on est sur les barrages, on entend des insultes : 'enc*** de blanc', 'bourre ta m***', 'rentre chez toi...'».

Un constat similaire pour Michel, qui déplore également cette montée de racisme avec les tensions actuelles. «'Sale blanc', 'ici c'est Kanaky', 'cassez vous'... C'est quelque chose qui est exacerbé avec le temps et l'arrivée des 3 référendums successifs a fait monter un petit peu ça en puissance», avoue-t-il avant d'évoquer les insultes subies par sa fille à l'école.

«Les insultes des garçons, c'est par rapport aussi aux tensions qu’il y a ici au pays, mais on n'arrive plus à faire la part des choses. On veut vivre avec toutes les ethnies, on ne veut pas qu'ils partent d'ici», évoque Christopher, un indépendantiste qui reconnaît le racisme dont certains loyalistes font l'objet.

De son côté, la ministre déléguée des Outre-mer continue de condamner cette discrimination et rappelle que la majorité de la population ne se retrouve pas, dit-elle, dans ses propos radicaux.